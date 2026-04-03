6 Aprel 2026
AZ

Vlahoviç A Seriyası oyunçuları arasında ən yüksək maaş alan oyunçudur

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 Aprel 2026 03:13
696
Vlahoviç A Seriyası oyunçuları arasında ən yüksək maaş alan oyunçudur

Fransanın “L'Equipe” nəşri A Seriyasında ən yüksək maaş alan oyunçuların siyahısını tərtib edib.

İdman.Biz bildirir ki, “Yuventus”un hücumçusu Duşan Vlahoviç vergilər çıxılmazdan əvvəl ayda 1,85 milyon avro qazanaraq siyahıya başçılıq edir.

İlk 5-likdə aşağıdakılardır:

1. Duşan Vlahoviç (“Yuventus”) – 1,85 milyon avro;
2. Lautaro Martinez (“İnter”) – 1,39 milyon avro;
3. Paulo Dibala (“Roma”) – 1,08 milyon avro;
4. Nikolo Barella (“İnter”) – 1 milyon avro;
5. Hakan Çalhanoğlu (“İnter”), Conatan Devid (“Yuventus”), Kevin De Bruyne (“Napoli”) – 930.000 avro.

Liqada ən yüksək maaş alan məşqçilər Antonio Konte (“Napoli”, ayda 1,3 milyon avro), Massimiliano Alleqri (“Milan”) və Can Pyero Qasperini (“Roma”) – ayda 800 min avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

