Entso Fernandesin “Real Madrid”ə keçidi mümkün deyil – Pikon

1 Aprel 2026 04:15
“Çelsi”nin yarımmüdafiəçisi Entso Fernandes həqiqətən də “Real Madrid”ə keçmək istəyir. Onun Madriddə yaşamaq istəyi ilə bağlı əvvəlki açıqlamaları təsadüf deyil.

İdman.Biz bildirir ki, bunu jurnalist Xorxe Pikon özünün X sosial media səhifəsində yazıb.

Onun sözlərinə əsasən, əgər bu keçid oyunçunun iradəsindən asılı olsaydı, o, artıq “Real Madrid”də olardı.

Mənbəyə görə, 2022-ci il dünya çempionunun “Los Blancos”a keçidi hazırda qeyri-mümkündür və İspaniya nəhəngi tərəfindən nəzərdən keçirilmir. Klub Fernandes üçün ən azı 100 milyon avro dəyərində qiymətləndirilən potensial transfer haqqını qadağanedici hesab edir. Oyunçuya yaxın mənbələr onun ayrılmaq istədiyini etiraf edirlər, lakin bunun əldə edilməsinin olduqca çətin olacağını başa düşürlər.

Bu mövsüm argentinalı bütün yarışlarda 46 oyun keçirib, 12 qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Oyunçunun klubla hazırkı əmək müqaviləsi 2032-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 90 milyon avrodur.

