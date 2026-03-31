Mark Kukurelya “Barselona”ya qayıtmaq ehtimalını istisna etməyib

“Çelsi” və İspaniya millisinin müdafiəçisi Mark Kukurelya karyerasının müəyyən bir mərhələsində “Barselona”ya qayıtmaq istəyini bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, müdafiəçinin “Çelsi” ilə müqaviləsi 2028-ci ilin iyun ayına qədərdir.
“Barselona”ya qayıtmaq? İspaniya həmişə İspaniyadır. Həmişə qayıtmağı düşünürsən, amma mən bunu illərlə təxirə salardım. İndi İngiltərədə xoşbəxtəm. Fürsət yaranarsa, imtina etmək çətin olardı. Bunu yaxşıca düşünməli olacağam. Əgər bu baş verərsə, qoy belə olsun”, - deyə "The Touchline" qəzeti Kukurellanın X-in sosial media hesabındakı sözlərini sitat gətirir.
Kukurelya “Barselona”nın gənclər sisteminin yetirməsidir, lakin klubun əsas komandasında yalnız bir oyun keçirib. Müdafiəçi böyüklər heyətində debütünü 2017-ci ilin oktyabrında “Mursiya”ya qarşı Kral Kuboku matçında edib. 2018-ci ilin avqustunda o, La Liqa klubu “Eybar”a icarəyə verilib və İspaniyanın yüksək liqasında ilk oyununu 25 sentyabrda “Espanyol”a qarşı keçirib.
Mark Kukurelya “Çelsi”yə 2022-ci ilin avqustunda “Brayton”dan keçib.