31 Mart 2026
Kosovo millisinin futbolçusu: “Məqsədimiz dünya çempionatına vəsiqə qazanmaqdır”

31 Mart 2026 18:09
“Bu gün ən vacib günlərdən biridir. Məqsədimiz dünya çempionatına vəsiqə qazanmaqdır. Bundan sonra nə olacağı önəmli deyil. Millimiz azarkeşlərimizin dəstəyi ilə mundialda yoluna davam edəcək”.

Bu sözləri Türkiyənin “Serikspor” komandasında çıxış edən kosovalı futbolçu Jetmir Topalli dünya çempionatının Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsində bu gün ölkəsinin Türkiyə yığması ilə keçirəcəyi final matçı barədə danışarkən deyib.

O, Türkiyə yığmasının daha keyfiyyətli heyətə malik olduğunu vurğulasa da, şansların bərabər olduğunu bildirib.

“Final oyunlarında şanslar hər zaman bərabər olur. Türkiyə yığması daha keyfiyyətli komandadır, daha çox ulduz futbolçuları var və bu səbəbdən favorit sayılır”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında deyib.

J.Topalli Kosovonun da öz şansını dəyərləndirməyə çalışacağını deyib: “Biz də imkan düşdükcə şanslarımızdan istifadə etməyə çalışacağıq. Düşünürəm ki, milli komandamız bu oyuna çox yaxşı hazırlaşıb. Ümid edirəm ki, bu gün arzumuz gerçəkləşəcək”.

Futbolçu qarşılaşmanın nəticəsi ilə bağlı proqnozunu da açıqlayıb: “Dəqiq nəticəni demək çətindir, amma mən 2:1 hesabı ilə qalib gələcəyimizi gözləyirəm. Penaltilər seriyasında da qələbə qazana bilərik. Əsas odur ki, dünya çempionatına vəsiqə əldə edək”.

Kosovo millisində çıxış etməyin onun üçün böyük qürur olduğunu vurğulayan oyunçu dəvətə hər zaman hazır olduğunu bildirib: “Milli komandada oynamaq uşaqlıq arzum olub. İndiyədək bir neçə oyunda forma geyinmişəm və bundan çox məmnunam. Ölkəm nə vaxt mənə ehtiyac duysa, hər zaman hazıram”.

Matç Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də təşkil olunacaq.

Qeyd edək ki, ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi edəcəyi dünya çempionatı iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək.

