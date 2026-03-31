Bosniya milli komandasının məşqini lentə alan italyan əsgəri yaxalanıb

Sportsport.ba saytının məlumatına görə, italiyalı EUFOR (Avropa Birliyi Sürətli Reaksiya Qüvvələri) əsgəri Bosniya və Herseqovina milli komandasının məşqini lentə alarkən yaxalanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 31 martda Bosniya və İtaliya milli komandaları 2026-cı il dünya çempionatının seçmə mərhələsinin son pley-off mərhələsində qarşılaşacaqlar.
Nəşrin məlumatına görə, Balkan milli komandasının məşqi zamanı bir əsgər hasara yaxınlaşıb və hadisəni telefonunda çəkməyə başlayıb. İtalyanı tez bir zamanda görüblər və saxlayıblar. Bosniya və Herseqovina Futbol Assosiasiyası daha sonra EUFOR missiyasına şikayət ərizəsi ilə müraciət edib.
Yarımfinal pley-off mərhələsində İtaliya Şimali İrlandiyanı 2:0, Bosniya və Herseqovina isə Uelsi 1:1 (penaltilərdə 4:2) hesabı ilə məğlub edib.