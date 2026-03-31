31 Mart 2026
Almaniya Qananı son dəqiqələrdə vurulan qol sayəsində məğlub edib

31 Mart 2026 00:57
Almaniya və Qana arasında yoldaşlıq oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar Almaniyanın Ştutqart şəhərindəki “Ştutqart Arena”da oynayıblar. Avropalılar 2:1 hesablı qələbəni qeyd ediblər.

45+3-cü dəqiqədə alman hücumçu Kay Haverts penalti zərbəsi ilə hesabı açıb. 70-ci dəqiqədə afrikalı hücumçu İssaaku Fatavu hesabı bərabərləşdirib. 88-ci dəqiqədə hücumçu Deniz Undav Almaniyaya qələbə qazandırıb.

Daha əvvəl, 27 martda Almaniya yoldaşlıq oyununda İsveçrəni 4:3 hesabı ilə məğlub etmişdi. Elə həmin gün Qana Avstriyaya 1:5 hesabı ilə məğlub olub.

