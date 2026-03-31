Almaniya Qananı son dəqiqələrdə vurulan qol sayəsində məğlub edib

Almaniya və Qana arasında yoldaşlıq oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, komandalar Almaniyanın Ştutqart şəhərindəki “Ştutqart Arena”da oynayıblar. Avropalılar 2:1 hesablı qələbəni qeyd ediblər.
45+3-cü dəqiqədə alman hücumçu Kay Haverts penalti zərbəsi ilə hesabı açıb. 70-ci dəqiqədə afrikalı hücumçu İssaaku Fatavu hesabı bərabərləşdirib. 88-ci dəqiqədə hücumçu Deniz Undav Almaniyaya qələbə qazandırıb.
Daha əvvəl, 27 martda Almaniya yoldaşlıq oyununda İsveçrəni 4:3 hesabı ilə məğlub etmişdi. Elə həmin gün Qana Avstriyaya 1:5 hesabı ilə məğlub olub.