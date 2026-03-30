“Bavariya” Rafael Gerreyronun yayda komandadan ayrılacağını açıqlayıb

“Bavariya” müdafiəçi Rafael Gerreyronun müqaviləsinin müddəti bitməyəcəyini və 2026-cı ilin yayında klubdan ayrılacağını açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Bavariya”nın idman direktoru Maks Eberl qərarla bağlı şərh verib.
“Rafa bizimlə keçirdiyi vaxta görə səmimi minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik: meydanda ona həmişə güvənə bilərik və o, istənilən soyunma otağını zənginləşdirən insanlardan biridir. Onunla müzakirələrimiz konstruktiv və etimad və qarşılıqlı anlaşmaya əsaslanırdı. Artıq mövsümün qalan hissəsi üçün hədəflərimizə diqqət yetiririk - birlikdə hələ çox şeyə nail olmalıyıq”, - Eberl “Bavariya”nın rəsmi saytında bildirib.
Gerreyro “Bavariya”da 89 oyun keçirib, 12 qol vurub və səkkiz məhsuldar ötürmə edib.