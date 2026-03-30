“Arsenal” “Real”ın hücumçusu ilə müqavilə imzalamaq üçün danışıqlar aparır

“Arsenal” “Real Madrid”in hücumçusu Brahim Diazla maraqlanır.
İdman.Biz bu barədə TEAMtalk-a istinadən məlumat verir.
London klubu Mərakeş millisinin üzvü ilə müqavilə imzalamaq üçün yarışda liderlik edir. Yay transfer pəncərəsindən əvvəl “Arsenal” heyətini gücləndirməyi düşünür, o cümlədən Diaz.
Mənbənin məlumatına görə, “Real Madrid” İngiltərə Premyer Liqası klublarından bir neçə təklif alıb və uyğun təklif alınacağı təqdirdə onu satmağı düşünməyə hazırdır. İspaniya nəhəngi açıq şəkildə Diaz üçün dəyərləndirdikləri təklifləri dinləməyə hazır olduqlarını bildirib.
“Tottenhem” və “Nyukasl Yunayted” də daxil olmaqla, digər aparıcı ingilis klubları da Diazın vəziyyətini diqqətlə izləyir.