“Liverpul” Xabi Alonsonu baş məşqçi təyin edə bilər

30 Mart 2026 19:39
“Liverpul” klubu növbəti mövsüm üçün yeni baş məşqçisini seçib.

İdman.Biz-in The Touchline və Sport Bild-ə istinadən verdiyi məlumata görə, klub rəhbərliyi bu yayın əvvəlində vəzifəyə başlaya biləcək Xabi Alonsonu təyin etməyi düşünür.

Mövsümlərarası dövrdə transfer xərclərinin əhəmiyyətli olmasına baxmayaraq, rəhbərlik komandanın hazırkı nəticələrindən narazı olduğu bildirilir. Baş məşqçi dəyişikliyi baş məşqçinin dəyişməsi ehtimalına açıqdır.

“Liverpul” hazırda İngiltərə Premyer Liqasında 31 oyundan sonra 49 xalla beşinci yerdədir. Baş məşqçi Arne Slot ciddi təzyiq altındadır.

Qeyd etmək lazımdır ki, Alonso daha əvvəl də “Liverpul”la əlaqələndirilirdi. İspan məşqçi “Real Madrid”dən ayrıldıqdan sonra klubsuz qalıb.

