31 Mart 2026
“Real Madrid”in üç futbolçusu yayda geri qayıdacaq

31 Mart 2026 03:12
Üç oyunçu bu yay “Real Madrid”ə qayıdacaq.

İdman.Biz bu barədə “Cadena Ser”ə istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, hücumçu yarımmüdafiəçi Niko Pas, eləcə də hücumçular Viktor Munyos və Endrik Madrid klubuna qayıdacaqlar. Bu oyunçular “Los Blancos”un mövsümöncəsi məşqlərində iştirak edəcəklər.

19 yaşlı Endrik bu qış icarə əsasında “Lion”a keçib. 21 yaşlı Pas və 22 yaşlı Munyos hazırda müvafiq olaraq “Komo” və “Osasuna”da oynayırlar, lakin “Real Madrid” onları geri almaq imkanına malikdir.

“Real Madrid” hazırda İspaniya çempionatının cədvəlində “Barselona”dan dörd xal geridə qalaraq ikinci yerdədir. Onların beynəlxalq fasilədən sonrakı növbəti oyunu 4 apreldə səfərdə “Malyorka”ya qarşı olacaq.

