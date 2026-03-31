31 Mart 2026
AZ

Boksun və futbolun əfsanələri görüşdülər - FOTO

Digər
Xəbərlər
158
Boksun və futbolun əfsanələri görüşdülər

Məğlubedilməz 39 yaşlı ukraynalı, ağır çəkili boks üzrə keçmiş, mübahisəsiz dünya çempionu Aleksandr Usik keçmiş rəqibi və hazırda dostu olan britaniyalı Entoni Coşua ilə birlikdə Ukrayna Futbol Assosiasiyasının (UAF) prezidenti Andrey Şevçenko ilə görüşüb.

“Entoni və mən Ukrayna futbolunun əfsanəsi Andrey Şevçenko ilə görüşməkdən və söhbət etməkdən məmnun olduq. Və kim bilir... bəlkə də bir gün əsl futbol meydançasında birlikdə oynamaq şansımız olacaq”, - İdman.Biz Usikin sözlərini sitat gətirir.

Xatırladaq ki, Usik 20 iyulda İngiltərənin Londonun “Uembli” stadionunda keçirilən son döyüşündə britaniyalı Daniel Dübua ilə rinqi bölüşmüşdü. Ağır çəkili boks üzrə mübahisəsiz dünya titulu təhlükə altında idi. Dübua beşinci raundda nokautla qalib gəlmişdi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Ən çox oxunanlar

