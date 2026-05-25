25 May 2026
AZ

Totti “Rolex”ləri həyat yoldaşı ilə bölə bilmədi

Digər
Xəbərlər
25 May 2026 13:14
162
Totti “Rolex”ləri həyat yoldaşı ilə bölə bilmədi

İtaliyanın “Roma” futbol komandasının sabiq kapitanı Françesko Totti və həyat yoldaşı İlari Blazi boşanma prosesi üzrə növbəti dəfə məhkəmə qarşısına çıxıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, tərəflər əmlak bölgüsü, üç övlad üçün aliment və uzun müddətdir mübahisə mövzusu olan “Rolex” saatları ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər.

Tottinin geri almaq istədiyi bahalı saatlarla bağlı problem 2022-ci ildən davam edir. Hakimin məsələni sülh yolu ilə həll etmək cəhdlərinə baxmayaraq, sabiq futbolçu ilə Blazi ortaq mövqeyə gəlməyib.

Məhkəmənin boşanma ilə bağlı qərarı təxminən iki ay sonra qüvvəyə minəcək. Bundan 30 gün sonra tərəflərin hər biri yenidən ailə qura biləcək. İlari Blazinin 37 yaşlı almaniyalı iş adamı Bastian Müller ilə evlənmək niyyətində olduğu bildirilir.

Tərəflər arasında əsas mübahisə üç övlad üçün alimentin məbləği, Blazinin və uşaqların yaşadığı villanın taleyi, həmçinin “Rolex” saatlarının kimdə qalacağı ilə bağlıdır. Əmlak bölgüsü üzrə prosesin sentyabrda davam edəcəyi gözlənilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Paraplançı ilə təyyarə toqquşdu: İdmançı qadın sağ qaldı - VİDEO
11:02
Digər

Paraplançı ilə təyyarə toqquşdu: İdmançı qadın sağ qaldı - VİDEO

44 yaşlı qadın yerə təhlükəsiz enməyi bacarıb
“Indy 500”də yan maşını görməyən pilot qəza törətdi - VİDEO
24 May 23:05
Digər

“Indy 500”də yan maşını görməyən pilot qəza törətdi - VİDEO

Amerikalı pilotun yarışını erkən bitirib
Minifutbol millimizin yeni formaları təqdim edildi - VİDEO
24 May 11:33
Digər

Minifutbol millimizin yeni formaları təqdim edildi - VİDEO

Azərbaycan yığması Avropa çempionatında ilk oyununu Avstriyaya qarşı keçirəcək
NASCAR əfsanəsinin ölüm səbəbi açıqlandı
24 May 09:45
Digər

NASCAR əfsanəsinin ölüm səbəbi açıqlandı

Kayl Buşun ailəsi rəsmi açıqlama yaydı
Azərbaycanda tanınmış idmançı məşqdən sonra ölüb
23 May 22:45
Digər

Azərbaycanda tanınmış idmançı məşqdən sonra ölüb

55 yaşlı idmançının ürəktutmadan öldüyü bildirilir
19 yaşlı atlet 42 kilometr məsafəni 1300 kiloqramlıq avtomobillə qaçaraq qət edib
23 May 14:36
Digər

19 yaşlı atlet 42 kilometr məsafəni 1300 kiloqramlıq avtomobillə qaçaraq qət edib

Avstraliyalı Sem Flanneri qeyri-adi rekorda imza atıb

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb