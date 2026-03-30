31 Mart 2026
AZ

İsakın ÇL-nin 1/4 finalında oynaya bilib-bilməyəcəyi məlum olub

Dünya futbolu
Xəbərlər
30 Mart 2026 23:57
69
İsakın ÇL-nin 1/4 finalında oynaya bilib-bilməyəcəyi məlum olub

“Liverpul”un isveçli hücumçusu Aleksander İsak ciddi zədədən demək olar ki, tam sağalıb.

İdman.Biz-in The Touchline-a istinadən məlumatına görə, 26 yaşlı futbolçunun UEFA Çempionlar Liqasının dörddəbir finalının PSJ ilə ilk oyununda oynamaq üçün bütün şansları var.

İsak 21 dekabr 2025-ci ildə baldır sümüyünün sınığından əziyyət çəkib və artıq məşqlərə qayıdıb. “Liverpul”un meneceri Arne Slot, çox güman ki, 8 apreldə “Park de Prens”də keçiriləcək matçda İsaka güvənə biləcək.

Hücumçu bu mövsüm “Liverpul”da 16 oyuna çıxıb, üç qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib, sonra isə zədə səbəbindən üç aydan çox müddətə meydandan kənar qalıb. "Liverpul" İsakı 2025-ci ilin sentyabrında 145 milyon avroya alıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Almaniya Qananı son dəqiqələrdə vurulan qol sayəsində məğlub edib
00:57
Dünya futbolu

Almaniya Qananı son dəqiqələrdə vurulan qol sayəsində məğlub edib

Daha əvvəl Almaniya yoldaşlıq oyununda İsveçrəni 4:3 hesabı ilə məğlub etmişdi
Manuel Noyer zədədən sonra “Bavariya”nın məşqində iştirak edib
00:37
Dünya futbolu

Manuel Noyer zədədən sonra “Bavariya”nın məşqində iştirak edib

Noyerdən əlavə, müdafiəçi Rafael Gerreyro da bütün məşqdə iştirak edib
“Bavariya” “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi ilə maraqlanır
00:18
Dünya futbolu

“Bavariya” “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi ilə maraqlanır

“Mançester Siti” rəhbərliyi hazırda Fodenlə yeni müqavilə ilə bağlı danışıqları intensivləşdirib
Səudiyyə Ərəbistanı klubu Skott Maktomineyə yüksək maaş təklif edib
30 Mart 23:25
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı klubu Skott Maktomineyə yüksək maaş təklif edib

Bu mövsüm Maktominey “Napoli”də bütün yarışlarda 36 oyunda iştirak edib
Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olundu
30 Mart 21:58
Futbol

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olundu - YENİLƏNİB + VİDEO

Millimiz finalda Syerra-Lyoneni penaltilərdə məğlub edib
Poçettino “Tottenhem” və ya “Real Madrid”ə keçidi ilə bağlı şayiələrə münasibət bildirib
30 Mart 21:53
Dünya futbolu

Poçettino “Tottenhem” və ya “Real Madrid”ə keçidi ilə bağlı şayiələrə münasibət bildirib

Poçettino ABŞ milli komandasına 2024-cü ilin sentyabrında rəhbərlik etməyə başlayıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olundu
30 Mart 21:58
Futbol

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olundu - YENİLƏNİB + VİDEO

Millimiz finalda Syerra-Lyoneni penaltilərdə məğlub edib
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması
30 Mart 06:11
Futbol

Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması

“Atletiko”nun əfsanəvi müdafiəçisi gələcək karyerası və müasir oyun modelləri barədə danışıb
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı
29 Mart 06:23
MMA

Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Sietldə yekdil qərarla qalib gəldi