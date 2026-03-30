Məhkəmə “Nant”ın həlak olmuş hücumçusunun transfer işi ilə bağlı qərar verib

Mərhum hücumçu Emiliano Salanın transferi ilə bağlı “Nant” və “Kardiff Siti” arasında məhkəmə çəkişməsi başa çatıb. “Nant” Kommersiya Məhkəməsi Fransa klubunun xeyrinə qərar verib.
İdman.Biz-in BBC-yə istinadən məlumatına görə, “Kardiff Siti” “Nant”a 480.000 avro təzminat ödəməlidir.
Salanın 2021-ci ildə “Nant”dan “Kardiff”ə 17 milyon avroya keçməsi planlaşdırılırdı, lakin transferi başa çatdırmaq üçün Uelsə gedərkən təyyarə qəzasında faciəvi şəkildə həlak olub. Uels klubu əvvəllər “Nant”dan 122 milyon avro tələb etmişdi və iddia etmişdi ki, Salanın komandaya əhəmiyyətli fayda gətirə bilər və potensial olaraq onları Premyer Liqaya apara bilər. Lakin məhkəmə bu tələbləri rədd edərək daha aşağı məbləğ təyin edib.
Emiliano Sala 21 yanvar 2019-cu ildə vəfat edib. Karyerası ərzində o, həmçinin “Bordo”, “Orlean” və “Kann” kimi klublarda da oynayıb.