30 Mart 2026
“Barselona”da Kanselonun transferinin yolunu fikirləşiblər

30 Mart 2026 18:23
"Barselona"da Kanselonun transferinin yolunu fikirləşiblər

“Barselona” “Əl-Hilal”dan icarəyə götürülmüş müdafiəçi Joao Kanselonu daimi müqavilə ilə transfer etməkdə maraqlıdır.

İdman.Biz bildirir ki, “blauqrana” Səudiyyə Ərəbistanı klubundakı yüksək maaşı səbəbindən oyunçunun müqaviləsini ala bilmir.

“Barselona”nın planı oyunçunun “Əl-Hilal”dan ayrılması üçün danışıqlar aparması və daha sonra Kataloniya klubuna pulsuz transferlə qoşulmasıdır. Portuqaliyalı oyunçunun müqaviləsinin bitməsinə bir il qaldığı üçün yeni icarə transferi mümkün deyil.

“Barselona” bu ilin yanvar ayında Kanselonun “Əl-Hilal”dan icarəyə götürüldüyünü açıqlayıb. Oyunçu “blauqrana”da bütün yarışlarda 12 oyunda meydana çıxıb, bir qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 9 milyon avrodur.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Məhkəmə “Nant”ın həlak olmuş hücumçusunun transfer işi ilə bağlı qərar verib
18:39
Dünya futbolu

Məhkəmə “Nant”ın həlak olmuş hücumçusunun transfer işi ilə bağlı qərar verib

Emiliano Sala 21 yanvar 2019-cu ildə vəfat edib
Azərbaycan - Syerra-Leone: Millimizin start heyəti açıqlanıb - YENİLƏNİR
18:33
Futbol

Azərbaycan - Syerra-Leone: Millimizin start heyəti açıqlanıb - YENİLƏNİR

Görüş Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək
Ceyhun Sultanov: “Bu yığmalar bizim üçün rəqib deyillər”
18:08
Futbol

Ceyhun Sultanov: “Bu yığmalar bizim üçün rəqib deyillər”

O bildirib ki, yığmamıza uğurlar arzu edirəm
İngiltərəli azarkeşlərin böyük əksəriyyəti VAR-ın ləğvini istəyir
17:46
Dünya futbolu

İngiltərəli azarkeşlərin böyük əksəriyyəti VAR-ın ləğvini istəyir

Sorğu VAR-ın futbola müsbət təsir etmədiyini göstərib
Elvin Məmmədov: “Litva və Lixtenşteyni məğlub edəcək gücdəyik”
16:27
Futbol

Elvin Məmmədov: “Litva və Lixtenşteyni məğlub edəcək gücdəyik”

O bildirib ki, biz qrupu lider kimi başa vurmalıyıq
Azərbaycanın futbol üzrə U-17 millisi Malta ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİB
16:12
Futbol

Azərbaycanın futbol üzrə U-17 millisi Malta ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİB

B liqasının ikinci qrupunda yer alan U-17 iki xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb

Ən çox oxunanlar

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması
06:11
Futbol

Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması

“Atletiko”nun əfsanəvi müdafiəçisi gələcək karyerası və müasir oyun modelləri barədə danışıb
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı
29 Mart 06:23
MMA

Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Sietldə yekdil qərarla qalib gəldi

“Formula-1” üçün nəzərdə tutulan 12 tondan çox şokolad Avropada oğurlanıb
29 Mart 03:05
Formula 1

“Formula-1” üçün nəzərdə tutulan 12 tondan çox şokolad Avropada oğurlanıb

“KitKat” ötən il çempionatın 75-ci və brendin 90-cı ildönümləri çərçivəsində “Formula-1”in rəsmi şokolad batonu olub