Dominik Szoboszlai ESPN tərəfindən “Liverpul”un ən dəyərli oyunçusu seçilib

“Liverpul”un yarımmüdafiəçisi Dominik Soboslai ESPN-in versiyasın görə, bu mövsüm klubun ən dəyərli oyunçusu seçilib.
İdman.Biz bildirir ki, yarımmüdafiəçi sağ cinah müdafiəçisi də daxil olmaqla, müxtəlif mövqelərdə oynamasına baxmayaraq, bu mövsüm 20 qol vurub.
Mənbənin məlumatına görə, Szoboszlai bu mövsüm hər oyunda parlaq oyun sərgiləyib, inanılmaz cərimə zərbələri və virtuoz set ifası ilə komandanı dəfələrlə xilas edib və açıq-aydın komanda daxilində nümunə və liderə çevrilib.
ESPN, həm fərdi qabiliyyətlərini, həm də komandalarının taktikasındakı rollarını nəzərə alaraq, Premyer Liqanın ən yaxşı klublarında ən dəyərli oyunçuların siyahısını tərtib edib. Tədqiqatda yalnız bu mövsüm Premyer Liqa və Çempionlar Liqasında ən azı 900 dəqiqə oynamış oyunçular nəzərdən keçirilib.
Tədqiqatda Opta və Gradient Sports analitik portallarının məlumatlarından istifadə olunub.