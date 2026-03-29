“Leypsiq” Diomande üçün 100 milyon avro tələb edir

“Leypsiq” cinah oyunçusu Yann Diomandeni daha bir mövsüm qalmağa razı salmaqda qərarlıdır. Klub həmçinin 19 yaşlı qanad oyunçusu üçün əhəmiyyətli təklifləri nəzərdən keçirməyə hazırlaşır.
İdman.Biz bu barədə “Sky Sport Germany”yə istinadən məlumat verir.
Mənbəyə görə, “Leypsiq” Diomandeni 100 milyon avro dəyərində qiymətləndirir və onu aşağı salmaq planı yoxdur. Alman komandası hesab edir ki, yüksək qiymət klubların hücumçu ilə maraqlanmasının qarşısını ala bilər.
Daha əvvəl media orqanları “Liverpul” və “Mançester Yunayted”dən kot-d'ivuarlı futbolçuya maraq göstərdiklərini bildirmişdilər.
Bu mövsüm Diomande bütün turnirlərdə 29 oyunda meydana çıxıb, 11 qol vurub və səkkiz məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 75 milyon avrodur.