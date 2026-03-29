Kazemiro “Mançester Yunayted”dəki gələcəyindən danışıb

29 Mart 2026 00:54
“Mançester Yunayted” və Braziliya millisinin yarımmüdafiəçisi Kazemiro Braziliyanın Fransaya qarşı yoldaşlıq oyunundan sonra Mançester klubu ilə müqaviləsinin başa çatması ilə bağlı şərh verib.

İdman.Biz bildirir ki, oyun 2:1 hesabı ilə Fransanın xeyrinə qurtarıb.

“Mən hələ də [Mançesterdə] bundan həzz alıram. Düşünürəm ki, elan verilib. Azarkeşlərdən böyük dəstək aldım. Amma qərarın verildiyinə həqiqətən inanıram. İndi həyatdan zövq alıram. Düşünürəm ki, Mançesterdəki bu [son] oyunlar çətin [emosional] anlar olacaq”, - deyə “The Athletic” qəzeti Kazemironun sözlərini sitat gətirir.

Kazemiro 2026-cı ilin yayında müqaviləsi başa çatdıqda “Mançester Yunayted”dən ayrılacaq. Bu açıqlama 2026-cı ilin yanvar ayında verilib. Yarımmüdafiəçi qərarını təsdiqləyərək, gələcəyi ilə bağlı açıqlamanın artıq verildiyini və bunun qəti olduğuna inandığını bildirib. Bildirilib ki, “İnter Mayami”, “Los-Anceles Qalaksi” və Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-İttihad” klubları yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dominik Szoboszlai ESPN tərəfindən “Liverpul”un ən dəyərli oyunçusu seçilib
01:53
Dünya futbolu

Dominik Szoboszlai ESPN tərəfindən “Liverpul”un ən dəyərli oyunçusu seçilib

Tədqiqatda Opta və Gradient Sports analitik portallarının məlumatlarından istifadə olunub
“Leypsiq” Diomande üçün 100 milyon avro tələb edir
01:16
Dünya futbolu

“Leypsiq” Diomande üçün 100 milyon avro tələb edir

Alman komandası hesab edir ki, yüksək qiymət klubların hücumçu ilə maraqlanmasının qarşısını ala bilər
“Real Madrid”in keçmiş hücumçusu Xoselu Avropaya qayıda bilər
28 Mart 23:57
Dünya futbolu

“Real Madrid”in keçmiş hücumçusu Xoselu Avropaya qayıda bilər

Xoselunun “Əl-Qarafa” klubu ilə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatır
Klopp “Liverpul” və “Borussiya” əfsanələri arasında keçirilən yoldaşlıq oyununda iştirak edib
28 Mart 23:38
Dünya futbolu

Klopp “Liverpul” və “Borussiya” əfsanələri arasında keçirilən yoldaşlıq oyununda iştirak edib

Alman məşqçi mersisaydlıların baş məşqçisi vəzifəsini yerinə yetirib
Salah “Liverpul”dan ayrıldıqdan sonra “Roma”ya qayıda bilər - La Gazzetta dello Sport
28 Mart 23:18
Dünya futbolu

Salah “Liverpul”dan ayrıldıqdan sonra “Roma”ya qayıda bilər - La Gazzetta dello Sport

Bu mövsüm 33 yaşlı futbolçu klubun heyətində bütün yarışlarda 34 oyun keçirib
Vinisius Xorvatiya ilə oyunu buraxa bilər
28 Mart 21:59
Dünya futbolu

Vinisius Xorvatiya ilə oyunu buraxa bilər

Braziliya və Xorvatiya arasında oyun 1 apreldə Orlandoda keçiriləcək

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
26 Mart 15:11
Şahmat

“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycanlı qrossmeyster fişer şahmatının gələcəyindən və “Grenke” festivalındakı gözləntilərindən danışıb

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib