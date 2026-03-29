Kazemiro “Mançester Yunayted”dəki gələcəyindən danışıb

“Mançester Yunayted” və Braziliya millisinin yarımmüdafiəçisi Kazemiro Braziliyanın Fransaya qarşı yoldaşlıq oyunundan sonra Mançester klubu ilə müqaviləsinin başa çatması ilə bağlı şərh verib.
İdman.Biz bildirir ki, oyun 2:1 hesabı ilə Fransanın xeyrinə qurtarıb.
“Mən hələ də [Mançesterdə] bundan həzz alıram. Düşünürəm ki, elan verilib. Azarkeşlərdən böyük dəstək aldım. Amma qərarın verildiyinə həqiqətən inanıram. İndi həyatdan zövq alıram. Düşünürəm ki, Mançesterdəki bu [son] oyunlar çətin [emosional] anlar olacaq”, - deyə “The Athletic” qəzeti Kazemironun sözlərini sitat gətirir.
Kazemiro 2026-cı ilin yayında müqaviləsi başa çatdıqda “Mançester Yunayted”dən ayrılacaq. Bu açıqlama 2026-cı ilin yanvar ayında verilib. Yarımmüdafiəçi qərarını təsdiqləyərək, gələcəyi ilə bağlı açıqlamanın artıq verildiyini və bunun qəti olduğuna inandığını bildirib. Bildirilib ki, “İnter Mayami”, “Los-Anceles Qalaksi” və Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-İttihad” klubları yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır.