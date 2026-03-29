“Barselona” Alvaresin “Atletiko”ya transfer üçün təzyiq göstərəcəyinə inanmır

“Barselona” “Atletiko Madrid”in hücumçusu Xulian Alvareslə maraqlanır, lakin “blauqrana” argentinalı oyunçunu transfer etmək üçün səylərini artırmaq niyyətində deyil.
Bu barədə İdman.Biz “Marca”ya istinadən xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, Kataloniya klubu Alvaresin “Atletiko Madrid” klubuna onu transfer etmək üçün təzyiq göstərməyəcəyinə əmindir. Lakin hücumçunun müqaviləsindəki sərbəst buraxılma bəndi “Barselona” tərəfindən “ağlasığmaz” hesab olunur.
Bu mövsüm argentinalı bütün turnirlərdə 44 oyunda meydana çıxıb, 17 qol vurub və doqquz məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 90 milyon avrodur.