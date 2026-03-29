“Barselona” Alvaresin “Atletiko”ya transfer üçün təzyiq göstərəcəyinə inanmır

29 Mart 2026 06:14
“Barselona” “Atletiko Madrid”in hücumçusu Xulian Alvareslə maraqlanır, lakin “blauqrana” argentinalı oyunçunu transfer etmək üçün səylərini artırmaq niyyətində deyil.

Bu barədə İdman.Biz “Marca”ya istinadən xəbər verir.

Mənbənin məlumatına görə, Kataloniya klubu Alvaresin “Atletiko Madrid” klubuna onu transfer etmək üçün təzyiq göstərməyəcəyinə əmindir. Lakin hücumçunun müqaviləsindəki sərbəst buraxılma bəndi “Barselona” tərəfindən “ağlasığmaz” hesab olunur.

Bu mövsüm argentinalı bütün turnirlərdə 44 oyunda meydana çıxıb, 17 qol vurub və doqquz məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 90 milyon avrodur.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Məhəmməd Salah “Liverpul”la qazandığı kuboklarla şəklini paylaşıb
05:15
Dünya futbolu

Məhəmməd Salah “Liverpul”la qazandığı kuboklarla şəklini paylaşıb - FOTO

Salah 2017-ci ildən bəri “Liverpul”da oynayır
Eros Ramazzotti: “Yıldız yaxşı oğlandır, onda Del Pyeronun qətiyyətini görürəm”
04:17
Dünya futbolu

Eros Ramazzotti: “Yıldız yaxşı oğlandır, onda Del Pyeronun qətiyyətini görürəm”

Populyar müğənni “Yuventus” klubu barədə danışıb
Devid Bekhem İngiltərənin DÇ-2026-cdakı perspektivlərinə toxunub
02:13
Dünya futbolu

Devid Bekhem İngiltərənin DÇ-2026-cdakı perspektivlərinə toxunub

Dünya çempionatı bu yay ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək
Dominik Szoboszlai ESPN tərəfindən “Liverpul”un ən dəyərli oyunçusu seçilib
01:53
Dünya futbolu

Dominik Szoboszlai ESPN tərəfindən “Liverpul”un ən dəyərli oyunçusu seçilib

Tədqiqatda Opta və Gradient Sports analitik portallarının məlumatlarından istifadə olunub
“Leypsiq” Diomande üçün 100 milyon avro tələb edir
01:16
Dünya futbolu

“Leypsiq” Diomande üçün 100 milyon avro tələb edir

Alman komandası hesab edir ki, yüksək qiymət klubların hücumçu ilə maraqlanmasının qarşısını ala bilər
Kazemiro “Mançester Yunayted”dəki gələcəyindən danışıb
00:54
Dünya futbolu

Kazemiro “Mançester Yunayted”dəki gələcəyindən danışıb

Kazemiro 2026-cı ilin yayında müqaviləsi başa çatdıqda “Mançester Yunayted”dən ayrılacaq

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
26 Mart 15:11
Şahmat

“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycanlı qrossmeyster fişer şahmatının gələcəyindən və “Grenke” festivalındakı gözləntilərindən danışıb

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib