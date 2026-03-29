“Bavariya” heyətini “Çelsi”nin müdafiəçisi ilə gücləndirmək istəyir - Bild

“Bavariya” “Çelsi”nin müdafiəçisi Coş Açeamponqu transfer etməyi planlaşdırır.
İdman.Biz bu barədə Bild-ə istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, alman klubu ötən qış oyunçunu fəal şəkildə izləyib və transfer danışıqları gələn yay başlaya bilər. “Göylər” sağ cinah müdafiəçisini “Feyenoord”un müdafiəçisi Civayro Ridlə gücləndirməyə çalışır. Onların heyətindəki dərinlik onlara Açeamponqu mümkün satmaq üçün danışıqlar aparmağa imkan verir.
Coş Açeamponq bu mövsüm 24 oyunda meydana çıxıb və iki qol vurub. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun bazar dəyəri 25 milyon avrodur. Onun “göylər”lə müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir.