“İnter Mayami” yeni stadionundakı tribunalardan birinə Messinin adını verib

“İnter Mayami” komandanın yeni stadionundakı Şərq tribunasının hücumçu Lionel Messinin adını daşıyacağını açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu, dünya futbolunda ilk dəfə aktiv oyunçunun onun adını daşıyan tribunası olan stadionda oynayacağı olacaq. İnter Mayami-nin yeni arenasının açılışı 4 aprelə planlaşdırılıb.
Messi 2023-cü ildən bəri "İnter Mayami"də oynayır. Onun klubla müqaviləsi 2028-ci ilə qədərdir. Onun rəhbərliyi altında “İnter Mayami” ilk dörd titulunu qazanıb: keçən mövsüm MLS Kubokunu, 2024-cü ildə müntəzəm mövsümü, 2025-ci ildə MLS Şərq Konfransını və 2023-cü ildə Liqa Kubokunu.
Bu mövsüm o, bütün yarışlarda altı oyunda meydana çıxıb və beş qol vurub.