“Çelsi” Strahinya Pavloviclə maraqlanır

“Çelsi” “Milan”ın mərkəz müdafiəçisi Strahinya Pavloviçlə maraqlanır.
İdman.Biz-in “Corriere dello Sport”a iatinadən məlumatına görə, London klubu 24 yaşlı futbolçunun nümayəndələri ilə əlaqə saxlayıb.
Mənbənin məlumatına görə, “Milan” Pavloviçi əsas oyunçu hesab etdiyi üçün müqavilənin bağlanması üçün ən azı 40 milyon avro təklif tələb olunacaq.
Serbiyalı müdafiəçi bu mövsüm bütün turnirlərdə 30 oyunda meydana çıxıb, dörd qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 35 milyon avrodur.