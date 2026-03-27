“Atletiko Madrid” Valverdenin cəza müddətindən narazılığını bildirib

“Atletiko Madrid” İspaniya La Liqasının 29-cu turunda “Los Blancos”a qarşı keçirilən derbidən (2:3) sonra “Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Federiko Valverdenin bir oyunluq cəzasından narazılığını bildirib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, klub “Atletik Bilbao”nun yarımmüdafiəçisi Oyan Sansetin “Barselona”ya 4:0 hesabı ilə uduzduqları oyunda meydandan qovulmasını xatırladıb. O, oxşar bir hərəkətə görə iki oyunluq cəza alıb.
Klubun mətbuat xidməti rəsmi sosial media hesabında verdiyi açıqlamada bildirib: “Futbol azarkeşləri köynək rənginin və medianın ajiotajının idman məhkəmə sisteminin qərarlarına təsir etməyəcəyini bilərək rahatlıqla tətilə gedə bilərlər.
Eyni komitə. Eyni protokol. Fərqli meyarlar”.
“Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Federiko Valverde 77-ci dəqiqədə qonaq oyunçu Aleks Baenanın ayağını tapdaladığına görə qırmızı vərəqə alıb.
Fermin Lopesin ayaqlarını arxadan vuran Sansetə gəldikdə isə, komissiya oyunçuya iki oyunluq cəza verib və bu səbəbdən o, “Real Madrid”ə qarşı oynaya bilməyib.