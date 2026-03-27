27 Mart 2026
Höness “Bavariya”nın hücumçusunun “Liverpul”a mümkün keçidi ilə bağlı şayiələrə münasibət bildirib

27 Mart 2026 00:32
“Bavariya”nın fəxri prezidenti Uli Höness klubun cinah oyunçusu Maykl Olisenin “Liverpul”a mümkün transferi ilə bağlı şayiələrə münasibət bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, bu mövsüm oyunçu “Bavariya”nın heyətində bütün yarışlarda 39 oyun keçirib, 16 qol vurub və 23 məhsuldar ötürmə edib.

“Liverpul” bu il 500 milyon avro xərcləyib və çox pis mövsüm keçirir. Buna görə də, gələn il onların inkişafına töhfə verməyəcəyik”, - deyə DPA Hönessin sözlərini sitat gətirib.

Almaniya Bundesliqasında 27 oyundan sonra “Bavariya”nın aktivində 70 xalı var və turnir cədvəlinə liderlik edir, ikinci yerdə qərarlaşan “Borussiya Dortmund”dan doqquz xal irəlidədir.

