Ziko: “Neymar peşəkar deyil”

27 Mart 2026 01:48
Braziliya millisinin keçmiş yarımmüdafiəçisi Ziko Neymarın Braziliya millisinə çağırılmaması ilə bağlı fikirlərini bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, “Santos”un hücumçusu Fransa və Xorvatiya ilə yoldaşlıq oyunları üçün Karlo Ançelottinin heyətində yer almayıb.

“Mənim fikrimcə, nə deyirlərsə desinlər, oyunçunu çağırmaq qərarına gələn hər kəs onun davamlılığına baxmalıdır. O, iki oyun keçirib, sonra iki oyun buraxıb. Son altı ayda neçə oyun keçirib? Komanda 40 oyun keçirib, o isə 20 oyun keçirib. Onu bu vəziyyətdə çağırıb-çağırmamaq məşqçinin öz ixtiyarındadır.

Mən öz təcrübəmdən, 1986-cı il dünya çempionatından danışıram. Dizimdən ciddi zədə aldım, davamlılıq çatışmırdı və məşqçinin etibarını qazana bilmədim. Və o, haqlı idi; müəyyən meyarlar var idi. Əsas odur ki, Ançelotti nə düşünür. Və o, onu çağırmaya da bilər. Kənardan mühakimə etmək asandır. Hər birimizin öz milli komandamız var.

Bu, Neymarın necə oynamasından asılıdır. Ona “Santos”da ardıcıl 10 oyun verin, sonra vəziyyəti qiymətləndirə biləcəksiniz. Bəs son iki-üç ildə nə vaxt bu qədər çox oynayıb? Əvvəllər heç vaxt. Problem də elə sağlamlığındadır.

İstəyirəm ki, sağalsın və oynasın. Mən onun fanatıyam. Tanrı ona az adamda olan bir istedad verib. Bu dünyada Messi, Kriştianu Ronaldu və Neymarda bu cür istedad var. Amma digər ikisi inanılmaz peşəkarlardır. O isə belə deyil”, - Ziko deyib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin pley-off finallarının cütlükləri məlum olub
02:48
Dünya futbolu

DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin pley-off finallarının cütlükləri məlum olub

Oyunlar 31 martda keçiriləcək
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq
Fransa millisi yoldaşlıq oyununda Braziliyanı məğlub edib
02:12
Dünya futbolu

Fransa millisi yoldaşlıq oyununda Braziliyanı məğlub edib

Fransa millisi azlıqda beşqat dünya çempionlarının öhdəsindən gəlib
“Barselona”nın futbolçusu Barci klubda tam xoşbəxt olmadığını bildirib
01:30
Dünya futbolu

“Barselona”nın futbolçusu Barci klubda tam xoşbəxt olmadığını bildirib

Barcinin klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir
Mbappe Peresə “Real Madrid” həkimləri tərəfindən müalicə olunmaq istəmədiyini bildirib
01:11
Dünya futbolu

Mbappe Peresə “Real Madrid” həkimləri tərəfindən müalicə olunmaq istəmədiyini bildirib

Daha əvvəl media orqanları “Real Madrid” həkimlərinin səhv dizi müayinə etdiyini bildirib
“Atletiko Madrid” Valverdenin cəza müddətindən narazılığını bildirib
00:51
Dünya futbolu

“Atletiko Madrid” Valverdenin cəza müddətindən narazılığını bildirib

Valverde Aleks Baenanın ayağını tapdaladığına görə qırmızı vərəqə alıb

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir
26 Mart 03:10
Dünya futbolu

Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir

Yann Diomande və Fransisko Konseysao kimi bir neçə gənc oyunçu izlənilir
Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib
25 Mart 02:06
Dünya futbolu

Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib

Gürcüstan hazırkı beynəlxalq fasilədə iki oyun keçirəcək