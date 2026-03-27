Ziko: “Neymar peşəkar deyil”

Braziliya millisinin keçmiş yarımmüdafiəçisi Ziko Neymarın Braziliya millisinə çağırılmaması ilə bağlı fikirlərini bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, “Santos”un hücumçusu Fransa və Xorvatiya ilə yoldaşlıq oyunları üçün Karlo Ançelottinin heyətində yer almayıb.
“Mənim fikrimcə, nə deyirlərsə desinlər, oyunçunu çağırmaq qərarına gələn hər kəs onun davamlılığına baxmalıdır. O, iki oyun keçirib, sonra iki oyun buraxıb. Son altı ayda neçə oyun keçirib? Komanda 40 oyun keçirib, o isə 20 oyun keçirib. Onu bu vəziyyətdə çağırıb-çağırmamaq məşqçinin öz ixtiyarındadır.
Mən öz təcrübəmdən, 1986-cı il dünya çempionatından danışıram. Dizimdən ciddi zədə aldım, davamlılıq çatışmırdı və məşqçinin etibarını qazana bilmədim. Və o, haqlı idi; müəyyən meyarlar var idi. Əsas odur ki, Ançelotti nə düşünür. Və o, onu çağırmaya da bilər. Kənardan mühakimə etmək asandır. Hər birimizin öz milli komandamız var.
Bu, Neymarın necə oynamasından asılıdır. Ona “Santos”da ardıcıl 10 oyun verin, sonra vəziyyəti qiymətləndirə biləcəksiniz. Bəs son iki-üç ildə nə vaxt bu qədər çox oynayıb? Əvvəllər heç vaxt. Problem də elə sağlamlığındadır.
İstəyirəm ki, sağalsın və oynasın. Mən onun fanatıyam. Tanrı ona az adamda olan bir istedad verib. Bu dünyada Messi, Kriştianu Ronaldu və Neymarda bu cür istedad var. Amma digər ikisi inanılmaz peşəkarlardır. O isə belə deyil”, - Ziko deyib.