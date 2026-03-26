Ronaldu zədədən sonra “Əl-Nəsr”ə qayıdışını elan edib - FOTO

“Əl-Nəsr”in hücumçusu Kriştianu Ronaldu zədəsi sağaldıqdan sonra kluba qayıtdığını elan edən bir paylaşım edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, hücumçu sosial media səhifəsində öz şəklini paylaşıb və başlığa “Qayıtdığıma şadam! Hər şey yaxşı görünür” yazıb.
Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasında “Əl-Feyha”ya (3:1) qarşı matçda zədə alaraq müalicə üçün İspaniyanın Madrid şəhərinə getmişdi.
Bu mövsüm hücumçu klubun heyətində bütün yarışlarda 26 oyunda meydana çıxıb, 22 qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.