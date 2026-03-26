26 Mart 2026
AZ

Ronaldu zədədən sonra "Əl-Nəsr"ə qayıdışını elan edib - FOTO

Dünya futbolu
Xəbərlər
89
Ronaldu zədədən sonra “Əl-Nəsr”ə qayıdışını elan edib

“Əl-Nəsr”in hücumçusu Kriştianu Ronaldu zədəsi sağaldıqdan sonra kluba qayıtdığını elan edən bir paylaşım edib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, hücumçu sosial media səhifəsində öz şəklini paylaşıb və başlığa “Qayıtdığıma şadam! Hər şey yaxşı görünür” yazıb.

Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasında “Əl-Feyha”ya (3:1) qarşı matçda zədə alaraq müalicə üçün İspaniyanın Madrid şəhərinə getmişdi.

Bu mövsüm hücumçu klubun heyətində bütün yarışlarda 26 oyunda meydana çıxıb, 22 qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Lans” PSJ ilə oyunun təxirə salınması ilə bağlı bəyanat verib
22:22
Futbol

“Lans” PSJ ilə oyunun təxirə salınması ilə bağlı bəyanat verib - YENİLƏNİB

Parislilərə Çempionlar Liqası ərəfəsində üstünlük verildi, “Lans”ın etirazı nəzərə alınmadı
“Mançester Siti” “Mançester Yunayted”in transfer hədəfini ələ keçirə bilər
21:20
Dünya futbolu

“Mançester Siti” “Mançester Yunayted”in transfer hədəfini ələ keçirə bilər

Balde Kataloniya klubundan ayrılmağı düşünmür
“Atletiko Madrid” Alvaresə 10 milyon avrodan çox pul ödəməyə hazırdır
20:28
Dünya futbolu

“Atletiko Madrid” Alvaresə 10 milyon avrodan çox pul ödəməyə hazırdır

Bu mövsüm argentinalı bütün yarışlarda 44 oyunda meydana çıxıb
FİFA futbolda yeni qaydaları elan edib
20:13
Dünya futbolu

FİFA futbolda yeni qaydaları elan edib

Qaydalar artıq 2026-cı il dünya çempionatında tətbiq olunacaq
“Mançester Yunayted” Qarneri geri qaytarmaq istəyir
19:58
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” Qarneri geri qaytarmaq istəyir

Bu mövsüm Qarner bütün yarışlarda 34 oyunda iştirak edib
Maquayr: “Amorim “Mançester Yunayted”i düzgün istiqamətə yönəldib”
18:47
Dünya futbolu

Maquayr: “Amorim “Mançester Yunayted”i düzgün istiqamətə yönəldib”

Ruben Amorim yanvarda komandanın baş məşqçisi postunu tərk edib

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir
03:10
Dünya futbolu

Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir

Yann Diomande və Fransisko Konseysao kimi bir neçə gənc oyunçu izlənilir
Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib
25 Mart 02:06
Dünya futbolu

Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib

Gürcüstan hazırkı beynəlxalq fasilədə iki oyun keçirəcək