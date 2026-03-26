FİFA futbolda yeni qaydaları elan edib

26 Mart 2026 20:13
FİFA futbolda yeni qaydaları açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, qaydalar artıq 2026-cı il dünya çempionatında tətbiq olunacaq.

Yeni qaydalar belədir:

- Əgər əvəzedici oyunçu meydanı 10 saniyə ərzində tərk etməzsə, onu əvəz edən oyunçu meydana girməzdən əvvəl bir dəqiqə gözləməli olacaq.
- Tibb heyəti tərəfindən müalicə olunan oyunçu meydanı bir dəqiqə tərk etməlidir.
- VAR-a ikinci sarı vərəqələri və mübahisəli künc zərbələrini nəzərdən keçirmək səlahiyyəti veriləcək.
- Oyunçular topun yan xətdən daxil edilməsi və ya qapıya vurulması zamanı vaxt itirərsə, hakim beş saniyəlik geri sayım başladacaq.
- Cərimə olaraq, top rəqibə topun yan xətdən daxil edilməsi üçün veriləcək və qapıya vurulması üçün künc zərbələri veriləcək.

