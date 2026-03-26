“Mançester Siti” “Mançester Yunayted”in transfer hədəfini ələ keçirə bilər

“Mançester Yunayted”, “Mançester Siti” və “Aston Villa” “Barselona”nın müdafiəçisi Aleks Baldeni izləyir.
İdman.Biz bu barədə “Mundo Deportivo”ya istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, adı çəkilən klublar hələlik ispaniyalı oyunçu üçün heç bir rəsmi təklif irəli sürməyiblər. Balde Kataloniya klubundan ayrılmağı düşünmür. “blauqrana”nın da müdafiəçini satmaq niyyəti yoxdur.
Daha əvvəl “Mançester Yunayted”in Balde ilə maraqlandığını bildirilmişdi.
Bu mövsüm ispaniyalı bütün yarışlarda 34 oyunda meydana çıxıb və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 55 milyon avrodur.