“Betis” Salahın “Liverpul”dan ayrılmaq qərarından sonra ona zarafatyana müraciət edib - FOTO

26 Mart 2026
"Betis" Salahın "Liverpul"dan ayrılmaq qərarından sonra ona zarafatyana müraciət edib

26 Mart 2026 01:24
“Betis” Salahın “Liverpul”dan ayrılmaq qərarından sonra ona zarafatyana müraciət edib

İspaniyanın “Betis” klubu hücumçu Məhəmməd Salahın mövsümün sonunda “Liverpul”dan ayrılacağını açıqlamasına yumoristik cavab verib.

İdman.Biz bildirir ki, hücumçu cari mövsümün onun İngiltərə klubundakı son mövsümü olacağını açıqlayıb.

Sosial mediada paylaşılan emosional videoda Salah bunun vida mərasiminin ilk hissəsi olduğunu qeyd edərək, bu klubun, bu şəhərin və bu insanların həyatının bir hissəsinə çevriləcəyini heç vaxt təsəvvür etmədiyini əlavə edib.

“Betis” misirlinin yay transferi uğrunda mübarizəyə qoşulmaq qərarına gəlib və sosial mediada Salahın arxasında adı yazılmış klub formasını keçmiş “Liverpul” komanda yoldaşı Adrianın yanında tutduğunu göstərən bir şəkil paylaşıb. Şəkildə “Son rəqs, Mo” başlığı ilə yanaşı, göz qırpan emoji və yaşıl ürək də var idi.

Xarici medianın məlumatına görə, “Betis”in Salaha olan marağına baxmayaraq, hücumçu karyerasını İspaniyada davam etdirmək qərarına gəlsə, çox güman ki, “Barselona” və ya “Real Madrid”ə keçəcək.

