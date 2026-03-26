UEFA “Benfika”nı “Real Madrid”lə oyunda azarkeşlərin davranışına görə cərimələyib

Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyinin (UEFA) etika, intizam və uyğunluq orqanı Lissabon “Benfika”sını Çempionlar Liqasının pley-off matçında “Real Madrid”ə qarşı azarkeşlərinin irqçi davranışına görə 40.000 avro cərimələyib.
Fevralın 17-də “Real Madrid” Vinisius Juniorun qolu sayəsində “Benfika”nı 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Braziliyalı qolunu künc bayrağı ilə rəqs edərək qeyd edib ki, bu da azarkeşlərin mənfi reaksiyasına səbəb olub. Nəticədə, Vinisius və “Benfika”nın yarımmüdafiəçisi Canluka Prestianni arasında baş verən münaqişə səbəbindən matç təxminən 10 dəqiqə dayandırılıb. Bu münaqişə zamanı “Real Madrid”in oyunçusu hakimə irqçi təhqirlərlə bağlı şikayət edib. UEFA həmçinin Prestiannini “Real Madrid”in 2:1 hesabı ilə qalib gəldiyi cavab oyunu üçün diskvalifikasiya etmək qərarına gəlib.
25 martda təşkilat “Benfika”ya azarkeşlərinin irqçi və/və ya ayrı-seçkilik davranışına görə cərimə elan edib. Bundan əlavə, klub UEFA yarışlarında növbəti ev oyunu zamanı 500 yerlik stadionunun şərti olaraq qismən bağlanmasına məruz qalacaq və bir illik sınaq müddəti tətbiq olunacaq.
Əlavə qərarlar da verilib: “Benfika” lazer göstəricisindən istifadə edilməyə görə 8000 avro, əşyalar atılmasına görə isə 25000 avro cərimələnib. “Benfika”nın köməkçi məşqçisi Pedro Luis Ferreira Maçado idmançıya yaraşmayan davranışa görə UEFA klub yarışlarının bir oyunundan kənarlaşdırılıb.