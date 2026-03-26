Vinisius: “Neymar milli komandaya qayıtmaq üçün əlindən gələni edir”

“Real Madrid”in hücumçusu Vinisius Junior “Santos”un oyunçusu Neymarın Braziliya millisinə qayıdacağına ümid etdiyini bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 34 yaşlı futbolçu Fransa və Xorvatiya ilə yoldaşlıq oyunları üçün yekun heyətə daxil edilməyib.
“Son bir neçə mövsümdə mən ən yaxşılardan biri olmuşam, Rafinya da... Kazemirodan danışmırıq. Onun çox təcrübəsi var. Neymara qarşı təzyiq normaldır. Deyə bilərəm ki, Ney mənim kumirlərimdən biridir. O, 100% vermək və milli komandaya qayıtmaq üçün əlindən gələni edir... İndi bu, məşqçidən asılıdır. Amma biz, oyunçular, həmişə ən yaxşılarla oynamaq istəyirik.
Cənab (Braziliya millisinin məşqçisi Karlo Ançelotti – red.) həmişə oyunçularla danışır. O, hansı mövqedə oynamaq istədiyimizi, necə müdafiə olunmağı üstün tutduğumuzu soruşur. Amma bu, onun qərarıdır. Onunla dialoq bizim üçün vacibdir, çünki biz həmişə ondan öyrənirik. Ümid edirik ki, onun fikirləri mümkün qədər tez mənimsəniləcək və meydanda tətbiq olunacaq”, - “Globo” Vinisiusun sözlərini sitat gətirir.