25 Mart 2026
AZ

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 Mart 2026 09:08
98
“Çelsi” Roseniorun yerinə Sesk Fabreqası gətirməyi düşünür - TEAMtalk

“Komo” baş məşqçisi Sesk Fabreqas Liam Roseniorun yerinə “Çelsi”nin çalışdırıcısıi ola bilər.

İdman.Biz-in TEAMtalk-a istinadən məlumatına görə, “göylər” mövsümün sonunda hazırkı məşqçi ilə yollarını ayırmaq qərarına gələcəyi təqdirdə ispaniyalı mütəxəssisi diqqətlə izləyir. Onun mütərəqqi, topa sahib olmağa əsaslanan oyun tərzi və gənc istedadların inkişafındakı uğuru londonluların diqqətini cəlb edib.

Mənbənin məlumatına görə, 2025-ci ilin yanvar ayında təyin olunan və 2032-ci ilə qədər uzunmüddətli müqavilə imzalayan Rosenior, “Çelsi”nin idarə heyətinin dəstəyindən istifadə edir və onlar ona vizyonunu reallaşdırmaq üçün vaxt verəcəklərini iddia edirlər. Lakin, klub 2026/27 mövsümündə Çempionlar Liqasına vəsiqə qazana bilməsə, menecer dəyişikliyi lazım ola bilər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Ən çox oxunanlar

