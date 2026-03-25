AZ

Salahın gedişi Kloppun vəziyyətinə bənzəyir - Ceykobs

Dünya futbolu
Xəbərlər
47
Salahın gedişi Kloppun vəziyyətinə bənzəyir - Ceykobs

“Liverpul”un hücumçusu Məhəmməd Salah 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədə olan müqaviləsinə baxmayaraq, mövsümün sonunda klubdan azad agent kimi ayrılacaq.

İdman.Biz bildirir ki, jurnalist Ben Ceykobs bu barədə məlumat verib.

Mənbənin məlumatına görə, “qırmızılar” 33 yaşlı futbolçunun müqaviləsinə xitam vermək barədə razılığa gəliblər. Bu, 2024-cü ildə klubdan ayrılan keçmiş baş məşqçi Yurgen Kloppla baş verənlərə bənzəyir. Klopp 2026-cı ilə qədər əmək müqaviləsinə baxmayaraq, 2024-cü ildə klubdan ayrılıb.

Salah və “Liverpul” 24 mart çərşənbə axşamı mövsümün sonunda ayrılacaqlarını açıqlayıblar. Misirli cinah oyunçusu 2017-ci ildən mersisaydlılarda çıxış edir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Borussiya Dortmund” Şlotterbekin müqaviləsini uzatmağa yaxındır
06:15
Dünya futbolu

“Borussiya Dortmund” Şlotterbekin müqaviləsini uzatmağa yaxındır

Nikonun Dortmund klubu ilə hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir
“Mançester Yunayted” “Monako”nun iki futbolçusu ilə maraqlanır
05:47
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” “Monako”nun iki futbolçusu ilə maraqlanır

“Mançester Yunayted” və “Nyukasl”ın Kamara üçün əsas rəqiblər olacağı gözlənilir
Olisenin nümayəndələri oyunçunun “Liverpul”a transfer şərtini açıqlayıblar
05:11
Dünya futbolu

Olisenin nümayəndələri oyunçunun “Liverpul”a transfer şərtini açıqlayıblar

Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 140 milyon avrodur
Spalletti “Yuventus”dan Alisson, Bernardo və Kolo Muani ilə müqavilə imzalamasını istəyib
04:10
Dünya futbolu

Spalletti “Yuventus”dan Alisson, Bernardo və Kolo Muani ilə müqavilə imzalamasını istəyib

Spalletti beynəlxalq təcrübəyə malik oyunçuların Turin komandasına qoşulmasını istəyir
“Liverpul” Salahın əvəzinə üç futbolçunu nəzərdən keçirir
03:43
Dünya futbolu

“Liverpul” Salahın əvəzinə üç futbolçunu nəzərdən keçirir

İngilislər əvəzləmə üçün 140 milyon avro xərcləməyə hazırdırlar
“Barselona” Kasadonu “Əl-Hilal”a sataraq Kanselonu ala bilər
03:20
Dünya futbolu

“Barselona” Kasadonu “Əl-Hilal”a sataraq Kanselonu ala bilər

Bu mövsüm Kasado bütün turnirlərdə 29 oyunda meydana çıxıb

Ən çox oxunanlar

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Mart 01:55
Futbol

Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda ardıcıl üçüncü oyunda qələbə qazana bilməyiblər
“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 16:39
Voleybol

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Gənclər” və U-18 millisinin baş məşqçisi yerli voleybolun problemlərindən danışdı
Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO
23 Mart 06:24
Futbol

Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO

“Atletiko”nun baş məşqçisi Madrid derbisindəki məğlubiyyəti öz səhvlərində görüb