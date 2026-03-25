Salahın gedişi Kloppun vəziyyətinə bənzəyir - Ceykobs

“Liverpul”un hücumçusu Məhəmməd Salah 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədə olan müqaviləsinə baxmayaraq, mövsümün sonunda klubdan azad agent kimi ayrılacaq.
İdman.Biz bildirir ki, jurnalist Ben Ceykobs bu barədə məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, “qırmızılar” 33 yaşlı futbolçunun müqaviləsinə xitam vermək barədə razılığa gəliblər. Bu, 2024-cü ildə klubdan ayrılan keçmiş baş məşqçi Yurgen Kloppla baş verənlərə bənzəyir. Klopp 2026-cı ilə qədər əmək müqaviləsinə baxmayaraq, 2024-cü ildə klubdan ayrılıb.
Salah və “Liverpul” 24 mart çərşənbə axşamı mövsümün sonunda ayrılacaqlarını açıqlayıblar. Misirli cinah oyunçusu 2017-ci ildən mersisaydlılarda çıxış edir.