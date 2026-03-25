25 Mart 2026
Romelu Lukaku Belçika millisinin düşərgəsini tərk edib

25 Mart 2026 01:57
“Napoli”nin hücumçusu Romelu Lukaku Belçika millisinin düşərgəsindən ayrılıb.

İdman.Biz bildirir ki, milli komandanın mətbuat xidməti bu barədə sosial mediada məlumat yayıb.

32 yaşlı oyunçu fiziki formasını yaxşılaşdırmaq üçün məşqlərə diqqət yetirməyə qərar verib. Lukaku milli komanda ilə birlikdə yoldaşlıq oyunları üçün ABŞ-a getməyəcək.

Beynəlxalq fasilə zamanı Belçika ABŞ və Meksika milli komandaları ilə oynayacaq. Oyunlar 28 mart və 1 apreldə keçiriləcək.

Bu mövsüm belçikalı “Napoli”nin heyətində bütün yarışlarda yeddi oyunda meydana çıxıb və bir qol vurub. O, 14 avqustda “Olimpiakos”a qarşı 2:1 hesablı yoldaşlıq oyununda aldığı zədə səbəbindən mövsümün böyük hissəsini buraxıb. O, sol budundakı düz qarın əzələsini ciddi şəkildə zədələyib.

