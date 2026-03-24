Hakiminin agenti müdafiəçinin “Real Madrid”ə keçmək istəyi ilə bağlı şayiələrə cavab verib

PSJ-nin müdafiəçisi Əşrəf Hakimini təmsil edən agent Alehandro Kamanyo oyunçunun klubdakı gələcəyi ilə bağlı sualı cavablandırıb.
İdman.Biz bildirir ki, Hakimi 2021-ci ilin yayından bəri PSJ-də oynayır. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir.
“Real Madrid”ə marağı varmı? Xeyr, heç bir marağı yoxdur.
Əşrəf “Pari Sen-Jermen”də çox xoşbəxtdir, klubdakı mövqeyindən çox məmnundur və ikinci dəfə Çempionlar Liqasını qazanmaq və komanda ilə mümkün qədər irəli getmək istəyir.
Onun Paris klubu ilə müqaviləsinin bitməsinə hələ üç il qalıb və hazırda yalnız Paris Sen-Jermen haqqında düşünür. O, məşqçisindən, komanda yoldaşlarından çox razıdır və ölkədə özünü rahat hiss edir. Hazırda onun ayrılması mümkün deyil", - deyə AS Kamanonun sözlərini sitat gətirib.
Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 80 milyon avrodur.