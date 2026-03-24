“Çelsi” Çempionlar Liqasına vəsiqə qazana bilməsə belə, Rosenioru qovmayacaq

“Çelsi” baş məşqçi Liam Roseniorun 2027-ci ilin yayına qədər qiymətləndirilməsini planlaşdırmır.
İdman.Biz-in “The Telegraph”a istinadən məlumatına görə, ingilis məşqçi “göylər” növbəti mövsüm Çempionlar Liqasına vəsiqə qazana bilməsə belə, işdən çıxarılmayacaq.
Mənbənin məlumatına görə, klub 41 yaşlı menecerin komandanı yalnız yanvar ayında təhvil aldığını və buna görə də onun nəticələrinə görə təkbaşına məsuliyyət daşıya bilməyəcəyini başa düşür. Bu yay “Çelsi” Roseniora oyuna təsir etmək üçün daha çox imkan vermək üçün heyətini gücləndirməyi planlaşdırır.
İngilis məşqçi 8 yanvar 2026-cı ildən “göylər”i məşq etdirir. Onun rəhbərliyi altında komanda bütün yarışlarda 19 oyun keçirib, 10 qələbə qazanıb, iki heç-heçə edib və yeddisində məğlub olub.