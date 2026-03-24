Əşrəf Hakimi “Real Madrid”ə keçmək niyyətindədir

24 Mart 2026 19:23
Əşrəf Hakimi “Real Madrid”ə keçmək niyyətindədir

PSJ-nin müdafiəçisi Əşrəf Hakimi “Real Madrid”ə keçmək istəyir.

İdman.Biz bildirir ki, jurnalist Ramon Alvares de Mon bu barədə sosial mediada məlumat verib.

Mənbənin məlumatına görə, 27 yaşlı mərakeşli sağ cinah müdafiəçisi ailəsinə Madrid klubu ilə müqavilə imzalamaq üçün əlindən gələni etməyə hazır olduğunu bildirib. Hakimi uşaqlıqdan bəri “Real Madrid” azarkeşidir və PSJ ilə uzunmüddətli müqaviləsinə baxmayaraq, doğma klubuna qayıtmaq istəyir. Hakimi 2015-ci ildən 2018-ci ilə qədər klubda oynayıb.

Müdafiəçinin köçmək istəməsinin başqa bir səbəbi var: ən yaxşı dostu Kilian Mbappe, dəfələrlə müdafiəçi ilə birlikdə oynamaq istəyini bildirib. PSJ-nin Hakimini satmaq planı yoxdur, amma oyunçu ayrılmaqda israr edərsə, klub transferi nəzərdən keçirə bilər.

Hakimi 2021-ci ildə “İnter”dən PSJ-yə 68 milyon avroya transfer olunub. Bu mövsüm müdafiəçi parislilər üçün 24 oyunda meydana çıxıb, üç qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla müqaviləsi 2029-cu ilə qədərdir və Transfermarkt bazar dəyərini 80 milyon avro olaraq qiymətləndirir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Orlando Siti”də Qrizmannın transferi ilə bağlı açıqlama veriblər
20:24
Dünya futbolu

“Orlando Siti”də Qrizmannın transferi ilə bağlı açıqlama veriblər

“Atletiko Madrid”in hücumçusu MLS klubu ilə 2026-cı ilin yayında başlayacaq müqavilə imzalayıb
Kobbi Maynu “Mançester Yunayted”lə müqaviləsini uzatmağa yaxındır
20:09
Dünya futbolu

Kobbi Maynu “Mançester Yunayted”lə müqaviləsini uzatmağa yaxındır

Maynu bu mövsüm klubun heyətində bütün yarışlarda 24 oyuna çıxıb
“Real Madrid” “Çelsi”nin müdafiəçisini hədəfləyir
19:54
Dünya futbolu

“Real Madrid” “Çelsi”nin müdafiəçisini hədəfləyir

Açeamponq bu mövsüm bütün turnirlərdə 24 oyunda meydana çıxıb
“Atletiko”nun hücumçusu Xulian Alvares “Arsenal”a keçməyə yaxındır
19:07
Dünya futbolu

“Atletiko”nun hücumçusu Xulian Alvares “Arsenal”a keçməyə yaxındır

Alvaresin “Arsenal”a transferi praktik olaraq başa çatıb
Azərbaycanın U-17 yığması Bolqarıstanla heç-heçə edib
18:52
Futbol

Azərbaycanın U-17 yığması Bolqarıstanla heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Millimizin qolunu Əli Bəşirov penaltidən vurub
Antuan Qrizmann “Orlando Siti”yə keçib
18:37
Dünya futbolu

Antuan Qrizmann “Orlando Siti”yə keçib

Oyunçunun müqaviləsi 2026-cı ilin iyul ayında başlayacaq

Ən çox oxunanlar

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Mart 01:55
Futbol

Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda ardıcıl üçüncü oyunda qələbə qazana bilməyiblər
Ulduz futbolçuya ağır ittiham: 40 milyonluq dotasiya qalmaqalı
21 Mart 21:29
Futbol

Ulduz futbolçuya ağır ittiham: 40 milyonluq dotasiya qalmaqalı

Qalmaqalın mərkəzində həm dotasiya, həm də tamamlanmayan obyekt var
Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO
23 Mart 06:24
Futbol

Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO

“Atletiko”nun baş məşqçisi Madrid derbisindəki məğlubiyyəti öz səhvlərində görüb