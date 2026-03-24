Əşrəf Hakimi “Real Madrid”ə keçmək niyyətindədir

PSJ-nin müdafiəçisi Əşrəf Hakimi “Real Madrid”ə keçmək istəyir.
İdman.Biz bildirir ki, jurnalist Ramon Alvares de Mon bu barədə sosial mediada məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, 27 yaşlı mərakeşli sağ cinah müdafiəçisi ailəsinə Madrid klubu ilə müqavilə imzalamaq üçün əlindən gələni etməyə hazır olduğunu bildirib. Hakimi uşaqlıqdan bəri “Real Madrid” azarkeşidir və PSJ ilə uzunmüddətli müqaviləsinə baxmayaraq, doğma klubuna qayıtmaq istəyir. Hakimi 2015-ci ildən 2018-ci ilə qədər klubda oynayıb.
Müdafiəçinin köçmək istəməsinin başqa bir səbəbi var: ən yaxşı dostu Kilian Mbappe, dəfələrlə müdafiəçi ilə birlikdə oynamaq istəyini bildirib. PSJ-nin Hakimini satmaq planı yoxdur, amma oyunçu ayrılmaqda israr edərsə, klub transferi nəzərdən keçirə bilər.
Hakimi 2021-ci ildə “İnter”dən PSJ-yə 68 milyon avroya transfer olunub. Bu mövsüm müdafiəçi parislilər üçün 24 oyunda meydana çıxıb, üç qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla müqaviləsi 2029-cu ilə qədərdir və Transfermarkt bazar dəyərini 80 milyon avro olaraq qiymətləndirir.