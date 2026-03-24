“Nyukasl” Sven Botmanın üz sümüyünün sınması ilə bağlı açıqlama yayıb

“Nyukasl Yunayted” İngiltərə Premyer Liqasının 31-ci turunda “Sanderlend”lə oyunda üz sümüyü sınmış mərkəz müdafiəçisi Sven Botmanın zədəsi ilə bağlı rəsmi açıqlama yayımlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun 2:1 hesabı ilə “Sanderlend”in xeyrinə qurtarıb.
“Nyukasl Yunayted"in müdafiəçisi Sven Botmanın üz sümüyünün sınığı səbəbindən əməliyyatı uğurla başa çatıb. Beyin silkələnməsi protokolunu tamamladıqdan sonra hollandiyalı oyunçu bazar günü “Sent Ceyms Park”da “Sanderlend”ə qarşı matçın ikinci hissəsində zədə aldıqdan sonra əvəzlənib.
Svenin uzun müddət oynamayacağı gözlənilmir və mövsümün son həftələrində meydana qayıtmağa ümid edir. Klubdakı hər kəs Svenə tezliklə sağalmağı arzulayır!” - deyə klubun bəyanatında bildirilir.