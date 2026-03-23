Pablo Lonqoriya “Marsel” klubunun prezidenti vəzifəsindən gedib

“Olimpik Marsel” rəsmi saytında klubun prezidenti vəzifəsində çalışmış Pablo Lonqoriya ilə əməkdaşlığının vaxtından əvvəl dayandırıldığını elan edib.
“Olimpik Marsel” klubu Pablo Lonqoriyaya klubdakı son altı ildə göstərdiyi sədaqət, ehtiras və zəhmətə görə minnətdarlığını bildirir. Klub ona gələcək fəaliyyətlərində səmimi qəlbdən uğurlar arzulayır.
Klubun açıqlamasında bildirilir ki, Pablo Lonqoriya bu altı mövsüm ərzində ona göstərilən etimada görə “Olimpik Marsel”ə təşəkkür edir və bu macəranın bir hissəsi olan bütün heyətə, oyunçulara və azarkeşlərə dərin minnətdarlığını bildirir.
“Marsel” hazırda Liqa 1-də üçüncü yerdədir.