Levandovski Çempionlar Liqasında 41 kluba qol vuraraq rekord qırıb

“Barselona”nın hücumçusu Robert Levandovski Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ikinci oyununda “Nyukasl”a (7:2) iki qol vurub.
İdman.Biz bildirir ki, bununla hücumçu Çempionlar Liqasında vurduğu qolların sayını 41-ə çatdıraraq yeni turnir rekordu müəyyənləşdirib. Əvvəlki rekordçu 40 komandaya qol vurmuş Lionel Messi olub.
Levandovski “Arsenal”, “Mançester Siti”, “Tottenhem”, “Çelsi”, “Nyukasl”, “Real Madrid”, “Barselona”, “Malaqa”, “Atletiko”, “Vilyarreal”, “İnter”, “Yuventus”, “Roma”, “Latsio”, “Napoli”, “Marsel”, PSJ, “Lion”, “Brest”, “Bavariya”, “Borussiya Dortmund”, “Benfika”, “Porto”, “Zenit”, “Rostov”, “Ayaks”, PSV, “Şaxtyor”, “Dinamo Kiyev”, “Olimpiakos”, AEK, “Anderlext”, “Antverpen”, “Slaviya”, “Viktoriya Plzen”, “Dinamo Zaqreb”, “Srvena Zvezda”, “Red Bull Zalsburq”, “Yanq Boyz”, “Kopenhagen” və “Beşiktaş”ın qapısına qol vurub.
Ümumilikdə polşalı hücumçu Çempionlar Liqasında 142 oyun keçirib, 109 qol vurub.