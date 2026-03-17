İtaliyada “Roma”nın futbolçusu El Aynaui və ailəsi qarət edilib

Romada “Roma”nın yarımmüdafiəçisi Neil El Aynaui və ailəsi qarət edilib.
İdman.Biz bu barədə "La Gazzetta dello Sport”a istinadən xəbər verir.
Hadisə gecə saatlarında Castel Fusano məhəlləsində baş verib.
Mənbənin məlumatına görə, tapançalarla silahlanmış və qara geyimli altı maskalı kişi qonaq otağının pəncərəsindən dəmir barmaqlıqları çıxararaq evə daxil olub. Oğrular futbolçunu, anasını, sevgilisini, El Aynauinin qardaşını və sevgilisini otaqlardan birinə kilidləyib, sonra təxminən 10.000 avro dəyərində zərgərlik əşyalarını, “Rolex” saatını və dizayner çantalarını oğurlayıblar. Polisin araşdırma apardığı bildirilir.
Bu mövsüm 24 yaşlı futbolçu bütün yarışlarda 26 oyunda iştirak edib, bir qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.