“Çelsi”nin heyəti yenidən PSJ ilə oyundan əvvəl internetə sızdırılıb - Sky Sports

“Çelsi” futbol klubu Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin PSJ ilə ikinci oyunu üçün start heyətinin sızması ilə yenidən qarşılaşıb.

İdman.Biz bu barədə “Sky Sports”a istinadən bildirir. Oyun bu gecəyarısı başlayacaq.

İngilis klubunun nümayəndələri məsələ ilə bağlı şərh verməkdən imtina ediblər.

“Göylər”in start heyəti Fransa mediasında dərc edilib. Bu, son dövrlərdə ikinci belə hadisədir - Parisdəki ilk oyundan əvvəl oxşar vəziyyət baş verib.

“Çelsi”nin baş məşqçisi Liam Rosenior daha əvvəl məlumatın mətbuata necə sızdırıldığını bilmədiyini, lakin araşdırma aparacağına söz verdiyini bildirib.

