“Mançester Siti”nin kapitanı: “Real Madrid”lə oyunun nəticəsi oyun səviyyəmizdən daha pis idi”

“Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi və kapitanı Bernardo Silva UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 finalının “Real Madrid”ə qarşı cavab oyunundan əvvəl “Los Blancos”un güclü tərəflərindən danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “şəhərlilər” ilk oyunda 3:0 hesabı ilə məğlub olublar.
“Rəqibimizi zəif adlandıra bilmərəm. “Real Madrid” bizi 3:0 hesabı ilə məğlub etdi, ona görə də hazırda “zəif” sözünü işlətməzdim. İlk oyundan sonra evə qayıdanda sadəcə məyus oldum; həmin oyunu yenidən izləmək istəyirdim. Bu hesabla uduzmağımız üçün heç bir səbəb görmədim.
Nəticə oyun səviyyəmizdən çox aşağı idi. Amma təbii ki, bu, sayılmır; bu, futboldur. Hər şey tamamilə dəhşətli görünürdü, amma performansımız haqqında eyni şeyi deyə bilmərəm.
Erlinqin (Holand) qol vuracağına inanmalıyıq. Rəqiblərimiz təhlükəli anlar yaşadıqda və oyunçularının bacarığını nəzərə alsaq, mütləq müdafiəmizə və qapıçımıza inanmalıyıq. Bəlkə də nəsə edə biləcəyik”, - “Siti”nin rəsmi saytında Silvanın sözləri sitat gətirilir.