16 Mart 2026
AZ

Qvardiola: “Əgər oyunçular üç qol vura biləcəklərinə inanmırlarsa, qoy evdə qalsınlar”

Dünya futbolu
Xəbərlər
16 Mart 2026 21:55
93
“Mançester Siti”nin baş məşqçisi Xosep Qvardiola UEFA Çempionlar Liqasının “Real Madrid”ə qarşı keçiriləcək cavab oyunu ilə bağlı fikirlərini bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, İspaniya klubu ilk oyunda 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.

“Əgər oyunçular [üç qol buraxdıqdan sonra geri dönəcəklərinə] inanmırlarsa, bu, onların problemidir. Onlar yetkindirlər; yaxşı maaş alırlar. Əgər Çempionlar Liqasında buna inanmırlarsa, onda onları evlərinə buraxın, evdə qalın. Biz çalışmalıyıq. Nə itirəcəyik?

“Real Madrid” tarixində heç vaxt geridönüş edə bilməyib? Bilmirəm neçə dəfə - Çempionlar Liqasının 50 oyununda - heç vaxt 3:0 hesabından geridönüş edə bilməyiblər. Əlbəttə ki, bu, məyusedici nəticədir. Amma insanlara, azarkeşlərə və işimizə hörmət naminə çalışmalıyıq.

Bu, futboldur və hər şey ola bilər. Diqqətimizi cəmləməli və əvvəlcə oyunu qazanmağa çalışmalıyıq, sonra görəcəyik. Azarkeşlərimizin dəstəyi ilə yaxşı oyun göstərməliyik və ümid edirəm ki, onlar bizə güc verəcəklər. Buna nail olmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik”, - Qvardiola ESPN-ə bildirib.

Cavab oyunu sabah, 17 martda Mançesterdəki “Etihad” stadionunda keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

