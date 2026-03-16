İran millisi DÇ-2026-cı il dünya çempionatından çıxmaq niyyətini açıqlamayıb - AFC

Asiya Futbol Konfederasiyasının (AFC) baş katibi Vindzor Con bildirib ki, təşkilat hələlik İran Futbol Federasiyasından (İFA) 2026-cı il dünya çempionatından çıxmaq niyyəti ilə bağlı heç bir bildiriş almayıb.
“Bu, çox gərgin bir andır. Hər kəs öz fikrini bildirir. Nəticədə, milli komandanın turnirdə iştirakı ölkənin futbol federasiyasından asılıdır. Hazırda federasiyanın ritorikası Dünya Kubokunda oynayan komandaya qayıdır. Onlar AFC-nin bir hissəsidir, biz onların oynamasını istəyirik, onlar turnirə vəsiqə qazandılar... Ümid edirik ki, bütün məsələlərini həll edib iştirak edə biləcəklər”, - deyə Reuters agentliyi Conun sözlərini sitat gətirir.
İran DÇ-2026-ya vəsiqə qazanıb və Belçika, Misir və Yeni Zelandiya ilə qarşılaşacaq G qrupunda yer alıb. Komandanın hər üç oyununun ABŞ-da keçirilməsi planlaşdırılır.
DÇ-2026 gələn yay üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək. Hazırkı dünya çempionu Argentina komandasıdır.