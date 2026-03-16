“Mançester Yunayted” rəhbərliyi Kazemironun gələcəyi ilə bağlı mövqeyini dəyişməyəcək - BBC

“Mançester Yunayted”in yarımmüdafiəçisi Kazemiro cari mövsümün sonunda klubdan ayrılacaq, lakin klub rəhbərliyi qərarını dəyişməyib.
İdman.Biz bu barədə BBC-yə istinadən məlumat verir.
Oyunçu Premyer Liqanın 30-cu matçında “Aston Villa”ya (3:1) qol vurub. “Qırmızı şeytanlar”ın azarkeşləri buna müqavilənin daha bir mövsüm üçün uzadılmasını tələb edən şüarlarla cavab veriblər. Lakin braziliyalı oyunçunun komandaya verdiyi töhfə rəhbərliyin qərarını dəyişməyəcək.
Kazemironun “Mançester Yunayted”lə hazırkı müqaviləsi cari Premyer Liqa mövsümünün sonunda başa çatır. Yanvar ayında klub oyunçunun müqaviləsini yeniləməyəcəyini təsdiqləyib.
Kazemiro bu mövsüm “Mançester Yunayted”in heyətində bütün turnirlərdə 29 oyunda meydana çıxıb, yeddi qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib.