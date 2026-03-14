14 Mart 2026
AZ

Zе Roberto etiraf edir: “Real Madrid”də fiziki baxımdan zəif idim”

Dünya futbolu
Xəbərlər
14 Mart 2026 17:55
53
Əfsanəvi braziliyalı futbolçu Zе Roberto karyerasının ən çətin dövrlərindən birini xatırlayıb və “Real Madrid”də uğursuzluğunun səbəbini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, “Real Madrid”də uğursuzluq yaşadığını, səhərə qədər oyun oynayıb, pis qidalanıb və çox az yatdığını deyib.

“Mən tamamilə “Crash Bandicoot”u (kompüter oyunu) keçmək obsesiyasına qapılmışdım. Dünyanın ən böyük klublarından birinə gəldim, amma həm psixoloji, həm də taktiki baxımdan hazırlıqlı deyildim”, - deyə Zе Roberto bildirib.

O hesab edir ki, “Real Madrid”də oyunun intensivliyi fərqli idi:

“Mən həmin tempə ayaq uydura bilmirdim. Bu səbəbdən performansım düşdü və çəki aldım. Bu, karyeramda ən fiziki baxımdan zəif olduğum dövr idi.

Futbolun daha kontaklı bir idman növü olduğunu başa düşəndə, özümə daha çox investisiya qoymağa başladım. Mən anladım ki, bədənim mənim iş alətimdir və ona hər gün qulluq etməliyəm, sanki hər gün baxım tələb edən bir maşındır”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İtaliya A Seriyası: “Komo” zirvəyə can atır, “Milan” lideri təqib edir - İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:40
Futbol

İtaliya A Seriyası: “Komo” zirvəyə can atır, “Milan” lideri təqib edir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İtaliya çempionatında 29-cu turun oyunları keçirilir
“Roma” yeni titul sponsorunu açıqladı: Razılaşma mübahisəli qarşılandı
17:33
Dünya futbolu

“Roma” yeni titul sponsorunu açıqladı: Razılaşma mübahisəli qarşılandı

Azarkeşlər formanın estetik görünüşünə mənfi təsir etdiyini bildiriblər
La Liqa: “Barselona” və “Real” səfərdə “Sevilya” və “Elçe” ilə qarşılaşır - İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:46
Dünya futbolu

La Liqa: “Barselona” və “Real” səfərdə “Sevilya” və “Elçe” ilə qarşılaşır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İspaniya çempionatında “Barselona” və “Real Madrid” titul uğrunda mübarizəni davam etdirir
İPL: “Mançester Yunayted” və “Aston Villa” arasında üçüncü yer uğrunda gərgin mübarizə - İDMAN.BİZ-in İCMALI
15:05
Dünya futbolu

İPL: “Mançester Yunayted” və “Aston Villa” arasında üçüncü yer uğrunda gərgin mübarizə - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İngiltərə Premyer Liqasında Çempionlar Liqası zonasına düşmək uğrunda gərgin mübarizə davam edir

Pedro Netu cəzalandırıldı: Bir oyunluq diskvalifikasiya və böyük məbləğdə cərimə
12:19
Futbol

Pedro Netu cəzalandırıldı: Bir oyunluq diskvalifikasiya və böyük məbləğdə cərimə

“Çelsi”nin futbolçusu “Arsenal”la matçdakı davranışına görə sanksiya alıb
Nəriman Axundzadə “Kolambus Kru”nun stadionunu Andre Qomeşlə gəzdi - FOTO/VİDEO
11:19
Futbol

Nəriman Axundzadə “Kolambus Kru”nun stadionunu Andre Qomeşlə gəzdi - FOTO/VİDEO

O, yeni komandasının stadionu ilə ilk dəfə tanış olub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
13 Mart 02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə
12 Mart 02:15
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci oyun günündə daha dörd görüş keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq