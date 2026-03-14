Zе Roberto etiraf edir: “Real Madrid”də fiziki baxımdan zəif idim”

Əfsanəvi braziliyalı futbolçu Zе Roberto karyerasının ən çətin dövrlərindən birini xatırlayıb və “Real Madrid”də uğursuzluğunun səbəbini açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, “Real Madrid”də uğursuzluq yaşadığını, səhərə qədər oyun oynayıb, pis qidalanıb və çox az yatdığını deyib.
“Mən tamamilə “Crash Bandicoot”u (kompüter oyunu) keçmək obsesiyasına qapılmışdım. Dünyanın ən böyük klublarından birinə gəldim, amma həm psixoloji, həm də taktiki baxımdan hazırlıqlı deyildim”, - deyə Zе Roberto bildirib.
O hesab edir ki, “Real Madrid”də oyunun intensivliyi fərqli idi:
“Mən həmin tempə ayaq uydura bilmirdim. Bu səbəbdən performansım düşdü və çəki aldım. Bu, karyeramda ən fiziki baxımdan zəif olduğum dövr idi.
Futbolun daha kontaklı bir idman növü olduğunu başa düşəndə, özümə daha çox investisiya qoymağa başladım. Mən anladım ki, bədənim mənim iş alətimdir və ona hər gün qulluq etməliyəm, sanki hər gün baxım tələb edən bir maşındır”.