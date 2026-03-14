İtaliya A Seriyası: “Komo” zirvəyə can atır, “Milan” lideri təqib edir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İtaliya A Seriyasında 29-cu turun oyunları start götürüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, turnir cədvəlinin yuxarı hissəsində mübarizə kifayət qədər gərgindir: lider "İnter" 28 matçdan sonra 67 xala malikdir, ikinci pillədə 60 xalla "Milan", üçüncü yerdə isə 56 xalla "Napoli" qərarlaşıb. Onların ardınca hərəyə 51 xalla "Komo" və "Roma" gəlir. Ötən turda "Milan”ın "İnter" üzərində 1:0 hesablı qələbəsi çempionluq mübarizəsini yenidən qızışdırıb və “rossoneri”nin liderdən fərqini yeddi xala endirib.
“Komo” – “Roma” (15 mart)
Turun ən maraqlı oyunlarından biri Siniqalyada keçiriləcək. Burada Sesk Fabreqasın rəhbərlik etdiyi "Komo" komandası Can Pyero Qasperininin çalışdırdığı "Roma"nı qəbul edəcək. Rəqiblər turnir cədvəlində dördüncü yer uğrunda birbaşa mübarizə aparır – hər iki komandanın 51 xalı var və onları cəmi bir xal geri qalan "Yuventus" izləyir.
"Komo" üçün bu mövqe artıq böyük uğurdur: klub 21 illik fasilədən sonra yenidən A Seriyasına qayıdıb və hazırda Çempionlar Liqasına vəsiqə uğrunda mübarizə aparır. Komanda artıq sensasiya statusunu arxada qoyub. 2026-cı ildə "Komo" çempionatda yalnız "Milan" və "Fiorentina"ya uduzub, "Roma" ilə oyuna isə üç qələbəlik seriya ilə çıxacaq.
Ötən turda lombardiyalılar səfərdə "Kalyari"ni 2:1 hesabı ilə məğlub ediblər. Qələbə qolunu Martin Baturina vurub və bu, onun A Seriyasındakı debüt mövsümündə beşinci qolu olub. Bundan başqa, "Komo" İtaliya Kubokunda da mübarizəni davam etdirir – yarımfinalın ilk oyununda "İnter"lə matç 0:0 hesabı ilə başa çatıb.
"Roma" isə görüşə bir qədər gərgin fonla hazırlaşır. Can Pyero Qasperininin komandası həftəiçi Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk oyununda "Bolonya" ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib. Romalıların qolunu Lorenso Pelleqrini vurub. Çempionatda isə paytaxt klubu son iki turda cəmi bir xal qazanıb – "Yuventus"lə 3:3 hesablı heç-heçə və "Cenoa"ya 1:2 məğlubiyyət.
“Latsio” – “Milan” (15 mart)
Turun digər mərkəzi qarşılaşması Romadakı “Olimpiko” stadionunda keçiriləcək. Burada Mauritsio Sarrinin rəhbərlik etdiyi "Latsio" komandası "Milan"ı qəbul edəcək. Qonaqlar üçün bu oyun çempionluq yarışı baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Derbidə "İnter" üzərində qələbədən sonra "Milan" liderdən fərqi yeddi xala endirib və tempini qorumağa çalışır.
"Latsio" isə 37 xalla 10-cu pillədədir və avrokuboklar uğrunda mübarizədə evdə xal itirmək istəmir. "Milan" derbidəki qələbədən sonra yüksək əhval-ruhiyyə ilə meydana çıxacaq. Həmin oyunda yeganə qolu Pervis Estupinyan vurub və bu qol müdafiəçi üçün klubdakı ilk qol olub. Hücum xəttində isə əsas diqqət komandanın liderlərindən biri sayılan Rafael Leaoya yönələcək.
"Latsio"da isə həm müsbət, həm də narahatedici xəbərlər var. Komanda ötən turda "Sassuolo"**nu 2:1 hesabı ilə məğlub edib. Qolları Daniele Maldini və Adam Maruşiç vurublar. Bununla belə, heyətlə bağlı problemlər qalmaqdadır. Əsas qapıçı İvan Provedel çiyin əməliyyatından sonra təxminən bir ay meydanlardan uzaq qalacaq. Danilo Kataldi zədələnib, Alessio Romanyoli fərdi proqramla məşq edir, Toma Başiç isə qismən ümumi qrupa qoşulub.
29-cu turun digər oyunları
13 mart
"Torino" – "Parma" 4:1
14 mart
"İnter" – "Atalanta"
"Napoli" – "Leççe"
"Udineze" – "Yuventus"
15 mart
"Verona" – "Cenoa"
"Piza" – "Kalyari"
"Sassuolo" – "Bolonya"
16 mart
"Kremoneze" – "Fiorentina"
29-cu turun ilk oyunundan sonra turnir cədvəli
"İnter" – 67
"Milan" – 60
"Napoli" – 56
"Komo" – 51
"Roma" – 51
"Yuventus" – 50
"Atalanta" – 46
"Bolonya" – 39
"Sassuolo" – 38
"Latsio" – 37
"Udineze" – 36
"Parma" – 34
"Torino" – 33
"Cenoa" – 30
"Kalyari" – 30
"Leççe" – 27
"Fiorentina" – 25
"Kremoneze" – 24
"Verona" – 18
"Piza" – 15