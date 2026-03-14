14 Mart 2026
AZ

İtaliya A Seriyası: “Komo” zirvəyə can atır, “Milan” lideri təqib edir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol
İcmal
14 Mart 2026 17:40
70
İtaliya A Seriyası: “Komo” zirvəyə can atır, “Milan” lideri təqib edir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İtaliya A Seriyasında 29-cu turun oyunları start götürüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, turnir cədvəlinin yuxarı hissəsində mübarizə kifayət qədər gərgindir: lider "İnter" 28 matçdan sonra 67 xala malikdir, ikinci pillədə 60 xalla "Milan", üçüncü yerdə isə 56 xalla "Napoli" qərarlaşıb. Onların ardınca hərəyə 51 xalla "Komo" və "Roma" gəlir. Ötən turda "Milan”ın "İnter" üzərində 1:0 hesablı qələbəsi çempionluq mübarizəsini yenidən qızışdırıb və “rossoneri”nin liderdən fərqini yeddi xala endirib.

“Komo” – “Roma” (15 mart)

Turun ən maraqlı oyunlarından biri Siniqalyada keçiriləcək. Burada Sesk Fabreqasın rəhbərlik etdiyi "Komo" komandası Can Pyero Qasperininin çalışdırdığı "Roma"nı qəbul edəcək. Rəqiblər turnir cədvəlində dördüncü yer uğrunda birbaşa mübarizə aparır – hər iki komandanın 51 xalı var və onları cəmi bir xal geri qalan "Yuventus" izləyir.

"Komo" üçün bu mövqe artıq böyük uğurdur: klub 21 illik fasilədən sonra yenidən A Seriyasına qayıdıb və hazırda Çempionlar Liqasına vəsiqə uğrunda mübarizə aparır. Komanda artıq sensasiya statusunu arxada qoyub. 2026-cı ildə "Komo" çempionatda yalnız "Milan" və "Fiorentina"ya uduzub, "Roma" ilə oyuna isə üç qələbəlik seriya ilə çıxacaq.

Ötən turda lombardiyalılar səfərdə "Kalyari"ni 2:1 hesabı ilə məğlub ediblər. Qələbə qolunu Martin Baturina vurub və bu, onun A Seriyasındakı debüt mövsümündə beşinci qolu olub. Bundan başqa, "Komo" İtaliya Kubokunda da mübarizəni davam etdirir – yarımfinalın ilk oyununda "İnter"lə matç 0:0 hesabı ilə başa çatıb.

"Roma" isə görüşə bir qədər gərgin fonla hazırlaşır. Can Pyero Qasperininin komandası həftəiçi Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk oyununda "Bolonya" ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib. Romalıların qolunu Lorenso Pelleqrini vurub. Çempionatda isə paytaxt klubu son iki turda cəmi bir xal qazanıb – "Yuventus"lə 3:3 hesablı heç-heçə və "Cenoa"ya 1:2 məğlubiyyət.

“Latsio” – “Milan” (15 mart)

Turun digər mərkəzi qarşılaşması Romadakı “Olimpiko” stadionunda keçiriləcək. Burada Mauritsio Sarrinin rəhbərlik etdiyi "Latsio" komandası "Milan"ı qəbul edəcək. Qonaqlar üçün bu oyun çempionluq yarışı baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Derbidə "İnter" üzərində qələbədən sonra "Milan" liderdən fərqi yeddi xala endirib və tempini qorumağa çalışır.

"Latsio" isə 37 xalla 10-cu pillədədir və avrokuboklar uğrunda mübarizədə evdə xal itirmək istəmir. "Milan" derbidəki qələbədən sonra yüksək əhval-ruhiyyə ilə meydana çıxacaq. Həmin oyunda yeganə qolu Pervis Estupinyan vurub və bu qol müdafiəçi üçün klubdakı ilk qol olub. Hücum xəttində isə əsas diqqət komandanın liderlərindən biri sayılan Rafael Leaoya yönələcək.

"Latsio"da isə həm müsbət, həm də narahatedici xəbərlər var. Komanda ötən turda "Sassuolo"**nu 2:1 hesabı ilə məğlub edib. Qolları Daniele Maldini və Adam Maruşiç vurublar. Bununla belə, heyətlə bağlı problemlər qalmaqdadır. Əsas qapıçı İvan Provedel çiyin əməliyyatından sonra təxminən bir ay meydanlardan uzaq qalacaq. Danilo Kataldi zədələnib, Alessio Romanyoli fərdi proqramla məşq edir, Toma Başiç isə qismən ümumi qrupa qoşulub.

29-cu turun digər oyunları

13 mart

"Torino" – "Parma" 4:1

14 mart

"İnter" – "Atalanta"

"Napoli" – "Leççe"

"Udineze" – "Yuventus"

15 mart

"Verona" – "Cenoa"

"Piza" – "Kalyari"

"Sassuolo" – "Bolonya"

16 mart

"Kremoneze" – "Fiorentina"

29-cu turun ilk oyunundan sonra turnir cədvəli

"İnter" – 67

"Milan" – 60

"Napoli" – 56

"Komo" – 51

"Roma" – 51

"Yuventus" – 50

"Atalanta" – 46

"Bolonya" – 39

"Sassuolo" – 38

"Latsio" – 37

"Udineze" – 36

"Parma" – 34

"Torino" – 33

"Cenoa" – 30

"Kalyari" – 30

"Leççe" – 27

"Fiorentina" – 25

"Kremoneze" – 24

"Verona" – 18

"Piza" – 15

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Zе Roberto etiraf edir: “Real Madrid”də fiziki baxımdan zəif idim”
17:55
Dünya futbolu

Zе Roberto etiraf edir: “Real Madrid”də fiziki baxımdan zəif idim”

Braziliyalı futbolçu karyerasının kritik dövrünü xatırlayıb
“Roma” yeni titul sponsorunu açıqladı: Razılaşma mübahisəli qarşılandı
17:33
Dünya futbolu

“Roma” yeni titul sponsorunu açıqladı: Razılaşma mübahisəli qarşılandı

Azarkeşlər formanın estetik görünüşünə mənfi təsir etdiyini bildiriblər
Dünyanın ən böyük stadionu Mərakeşdə tikilir
17:06
Futbol

Dünyanın ən böyük stadionu Mərakeşdə tikilir

Stadionun tikintisinə təxminən 500 milyon dollar vəsait ayrılıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
La Liqa: “Barselona” və “Real” səfərdə “Sevilya” və “Elçe” ilə qarşılaşır - İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:46
Dünya futbolu

La Liqa: “Barselona” və “Real” səfərdə “Sevilya” və “Elçe” ilə qarşılaşır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İspaniya çempionatında “Barselona” və “Real Madrid” titul uğrunda mübarizəni davam etdirir
“Araz-Naxçıvan” komandası ciddi itki ilə üzləşib
15:47
Futbol

“Araz-Naxçıvan” komandası ciddi itki ilə üzləşib

“Şamaxı” - “Araz-Naxçıvan” qarşılaşması martın 18-də keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
13 Mart 02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə
12 Mart 02:15
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci oyun günündə daha dörd görüş keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq