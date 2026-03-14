Mikel Arteta: “Barselona” La Liqada etdiyini Premyer Liqada edə bilməz”

“Arsenal”ın çalışdırıcısı Mikel Arteta mövsümün hazırkı mərhələsində yaxşı oynamağın vacibliyi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
“İndi ən vacib şey mümkün olan ən yaxşı futbolu oynamaq və qalib gəlmək üçün ən yaxşı fürsətdən istifadə etməkdir, vəssalam.
Dünən Premyer Liqada çox vacib bir şeyi anladım. “Nyukasl” və “Barselona” arasında Çempionlar Liqası matçını izləyirdim. Mənim üçün “Barselona” bir çox cəhətdən Avropanın stil baxımından ən həyəcanverici komandasıdır. İndi isə onlar intensivliyi, yüksək təzyiqi və təkbətək oyunla bağlı hər şey baxımından inanılmaz olan Premyer Liqa komandası – “Nyukasl” ilə qarşılaşırlar. Onlar böyük bir arsenala sahib, keçiddə çox güclü bir komandadır.
Və onlara qarşı əvvəllər heç görmədiyim tamamilə fərqli bir “Barselona” gördük. Bu, Nyukasl üçün böyük bir şərəfdir, amma məhz bu, oynadığımız liqadır.
“Barselona”nın İspaniyada hər həftə etdiyi kimi 1000-ci ötürməsini etdiyini gördünüzmü? Xeyr. Tamamilə fərqli bir oyun idi. Gözəl ola bilərmi? Bəli. Amma bu oyunu indiki vəziyyətə gətirən “Nyukasl” oldu və onlar buna görə tərifə layiqdirlər. Onlar əla iş gördülər və tərifə layiqdirlər", - deyə “Arsenal”ın baş məşqçisi bildirib.