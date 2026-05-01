1 May 2026
1 May 2026 11:45
Endrik təəccübləndirdi: “Futbol xoş yer deyil”

İspaniyanın “Real Madrid” futbol komandasının braziliyalı hücumçu Endrik (hazırda müqavilə ilə Fransanın “Lion” komandasında çıxış edir) verdiyi son müsahibədə karyerası və komanda yoldaşları barədə maraqlı fikirlər səsləndirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 19 yaşlı futbolçu “The Guardian” nəşrinə açıqlamasında həm Luka Modriç, həm də Cud Bellinqemlə bağlı xatirələrini bölüşüb.

Endrik Madriddə ona ən çox təsir edən şəxsin Luka Modriç olduğunu deyib:

“Luka Modriç “Real”da məni ən çox heyran edən oyunçudur. O, birinci ilimdə mənə çox şey öyrətdi. Bu, əsl futbol ustad dərsi idi. Onun 40 yaşı var və çox güclüdür. Hər gün məşq edirdi, oynamayanda belə fərdi hazırlıqla məşğul olurdu. Həmişə mənə məsləhətlər verirdi və bu, mənə çox kömək etdi”.

Cud Bellinqemin ona uyğunlaşma prosesində dəstək olduğunu vurğulayan gənc forvard onun haqqında müsbət fikirlərini gizlətməyib:

“Cud Bellinqem mənim üçün çox vacib idi. İngiliscə yaxşı danışa bilmirdim, amma o, mənimlə ünsiyyət qurmağa çalışırdı, hətta bir az ispanca danışırdı. Onun dostluğu yolun əvvəlində mənim üçün böyük təsirə malik oldu. O, həm inanılmaz oyunçu, həm də çox yaxşı insandır”.

Endrik sosial media ilə bağlı keçmişdə yaşadığı çətinliklərdən də bəhs edib:

“Başlanğıcda sosial media ilə münasibətim çox pis idi. Meydandan çıxan kimi insanların mənim haqqımda nə yazdıqlarını görmək üçün “X”ə daxil olurdum. Eqomun şişməsini istəyirdim, amma bu, yaxşı bir şey deyil. Şükürlər olsun ki, o dövr bitdi. İndi tənqidlərə fikir vermirəm, diqqətimi bərpaya yönəldirəm”.

Futbol mühitinin sərtliyini qeyd edən futbolçu gələcək övladı üçün fərqli arzularının olduğunu bildirib:

“Futbol xoş yer deyil. Çox sərt bir mühitdir. Ümid edirəm ki, övladım hüquqşünas, həkim və ya başqa bir peşə sahibi olar və öz dünyasında xoşbəxt yaşayar”.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Təcili yardım maşınını meydanda futbolçular itələməli olub - FOTO/VİDEO
13:03
Futbol

Təcili yardım maşınını meydanda futbolçular itələməli olub - FOTO/VİDEO

Meydana daxil olan müşın qazonda batıb
“İmişli” aparıcı futbolçusu ilə müqaviləni yenilədi
12:54
Azərbaycan futbolu

“İmişli” aparıcı futbolçusu ilə müqaviləni yenilədi

İdris İnqilablı 2024-cü ildən “İmişli”də çıxış edir
Maradonanın ölümünə səbəb olan yeni detallar - FOTO
12:37
Futbol

Maradonanın ölümünə səbəb olan yeni detallar - FOTO

Futbol əfsanəsinin son günlərini keçirdiyi ev məhkəmənin əsas sübutuna çevrilib
Füzulidə qızlar üçün futbol festivalı keçirilib - FOTO
11:16
Azərbaycan futbolu

Füzulidə qızlar üçün futbol festivalı keçirilib - FOTO

İştirakçılar AFFA tərəfindən idman geyimi, toplar və gödəkçələrlə təmin olunublar
FIFA konqresində qalmaqal - VİDEO
10:58
Futbol

FIFA konqresində qalmaqal - VİDEO

Cibril Racub İsrail təmsilçisinin əlini sıxmaqdan imtina edərək səhnəni tərk edib
Emin Mahmudov: “Bu dəfə fərqli sistemlə oynadıq” - MÜSAHİBƏ
10:49
Futbol

Emin Mahmudov: “Bu dəfə fərqli sistemlə oynadıq” - MÜSAHİBƏ

“Neftçi”nin kapitan 5 illik həsrətin bitməsindən danışdı

Ən çox oxunanlar

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq