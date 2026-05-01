Endrik təəccübləndirdi: “Futbol xoş yer deyil”

İspaniyanın “Real Madrid” futbol komandasının braziliyalı hücumçu Endrik (hazırda müqavilə ilə Fransanın “Lion” komandasında çıxış edir) verdiyi son müsahibədə karyerası və komanda yoldaşları barədə maraqlı fikirlər səsləndirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 19 yaşlı futbolçu “The Guardian” nəşrinə açıqlamasında həm Luka Modriç, həm də Cud Bellinqemlə bağlı xatirələrini bölüşüb.
Endrik Madriddə ona ən çox təsir edən şəxsin Luka Modriç olduğunu deyib:
“Luka Modriç “Real”da məni ən çox heyran edən oyunçudur. O, birinci ilimdə mənə çox şey öyrətdi. Bu, əsl futbol ustad dərsi idi. Onun 40 yaşı var və çox güclüdür. Hər gün məşq edirdi, oynamayanda belə fərdi hazırlıqla məşğul olurdu. Həmişə mənə məsləhətlər verirdi və bu, mənə çox kömək etdi”.
Cud Bellinqemin ona uyğunlaşma prosesində dəstək olduğunu vurğulayan gənc forvard onun haqqında müsbət fikirlərini gizlətməyib:
“Cud Bellinqem mənim üçün çox vacib idi. İngiliscə yaxşı danışa bilmirdim, amma o, mənimlə ünsiyyət qurmağa çalışırdı, hətta bir az ispanca danışırdı. Onun dostluğu yolun əvvəlində mənim üçün böyük təsirə malik oldu. O, həm inanılmaz oyunçu, həm də çox yaxşı insandır”.
Endrik sosial media ilə bağlı keçmişdə yaşadığı çətinliklərdən də bəhs edib:
“Başlanğıcda sosial media ilə münasibətim çox pis idi. Meydandan çıxan kimi insanların mənim haqqımda nə yazdıqlarını görmək üçün “X”ə daxil olurdum. Eqomun şişməsini istəyirdim, amma bu, yaxşı bir şey deyil. Şükürlər olsun ki, o dövr bitdi. İndi tənqidlərə fikir vermirəm, diqqətimi bərpaya yönəldirəm”.
Futbol mühitinin sərtliyini qeyd edən futbolçu gələcək övladı üçün fərqli arzularının olduğunu bildirib:
“Futbol xoş yer deyil. Çox sərt bir mühitdir. Ümid edirəm ki, övladım hüquqşünas, həkim və ya başqa bir peşə sahibi olar və öz dünyasında xoşbəxt yaşayar”.